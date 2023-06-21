https://sputnik-georgia.ru/20230621/voennaya-khronika-rasskazala-o-linii-surovikina-v-zone-svo-278822154.html

Военная хроника рассказала о "линии Суровикина" в зоне СВО

Военная хроника рассказала о "линии Суровикина" в зоне СВО

Линия строилась около восьми месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров 21.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-21T17:43+0400

2023-06-21T17:43+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. "Военная хроника" поделилась с читателями особенностями работы в зоне спецоперации "линии Суровикина" — оборонительной системы, первый контур которой состоит из множества укрепленных огневых рубежей, в том числе больших минных полей и инженерных заграждений, пишет RT.Сообщается, что эта линия строилась около восьми месяцев и уходит в глубину обороны на несколько десятков километров.В статье отмечается, что сеть оборонительных рубежей "подпирает" сильная группировка ствольной и реактивной артиллерии и ВКС, а также вертолетов армейской авиации Ка-52 и штурмовой авиации с авиабомбами ФАБ-250/500. Они оснащены модулями планирования и коррекции."В случае прорыва группы с техникой ВСУ на одном из огневых рубежей авиация способна поддерживать наземные войска и действовать "каруселью": пока по наземным целям отрабатывают вертолеты, в точку применения оружия выходят штурмовики и бомбардировщики, после попадания по цели вертолеты снова вступают в бой, а затем ситуация повторяется", — говорится в сообщении.Кроме того, в анализе "Военной хроники" сказано, что, судя по динамике наступления, командование украинской армии "наверняка делало ставку на быстрый прорыв и перевод сражения в маневренное", но ударам ВСУ противопоставлялась комбинация из тактики так называемой эластичной обороны и артиллерийской группировки, усиленных средствами наблюдения и корректировки огня."За более чем две недели украинского наступления продвижение ВСУ фиксируется исключительно в серой зоне — то есть на территориях, заранее определённых не как основные рубежи обороны. Полноценно овладеть этими участками у ВСУ не получается — каждая попытка закрепиться и расширить плацдарм приводит к ударам артиллерии и налётам авиации, после чего украинским войскам приходится отходить назад и перегруппировываться для нового удара", — пишет Военная хроника.Как ранее заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ с 4 июня отразили 263 атаки украинской армии на российские позиции. По его словам, ВСУ стараются наступать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, задействуя западные вооружения и элитные соединения, личный состав которых обучали специалисты НАТО.В начале года сообщалось, что командующим объединенной группировкой войск назначен глава Генштаба Валерий Герасимов. Его замом назначены генерал армии Сергей Суровикин, главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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