https://sputnik-georgia.ru/20230622/dvizhenie-na-rikotskom-perevale-vosstanovleno-278838307.html

Движение на Рикотском перевале восстановлено

Движение на Рикотском перевале восстановлено

Открыть дорогу удалось после интенсивных очистительных работ 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T12:42+0400

2023-06-22T12:42+0400

2023-06-22T12:45+0400

грузия

новости

рикотский перевал

западная грузия

тбилиси

департамент автомобильных дорог

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a9bee574233d4aa175add0b357fb8f89.jpg

ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, восстановлено после активных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Перевал был закрыт из-за оползня, который сошел в нескольких местах на 169 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Открыли его с началом летнего сезона. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

западная грузия

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, тбилиси, департамент автомобильных дорог