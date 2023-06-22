Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230622/dvizhenie-na-rikotskom-perevale-vosstanovleno-278838307.html
Движение на Рикотском перевале восстановлено
Движение на Рикотском перевале восстановлено
Открыть дорогу удалось после интенсивных очистительных работ 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T12:42+0400
2023-06-22T12:45+0400
грузия
новости
рикотский перевал
западная грузия
тбилиси
департамент автомобильных дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a9bee574233d4aa175add0b357fb8f89.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, восстановлено после активных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Перевал был закрыт из-за оползня, который сошел в нескольких местах на 169 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Открыли его с началом летнего сезона. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
рикотский перевал
западная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/1e/249102559_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_0e0d60ebda6abc3e15fb8c246a52400e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, тбилиси, департамент автомобильных дорог

Движение на Рикотском перевале восстановлено

12:42 22.06.2023 (обновлено: 12:45 22.06.2023)
© photo: Sputnik / StringerРикотский перевал. Строительство новой трассы Восток-Запад и прокладка тоннелей
Рикотский перевал. Строительство новой трассы Восток-Запад и прокладка тоннелей - Sputnik Грузия, 1920, 22.06.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Открыть дорогу удалось после интенсивных очистительных работ
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, восстановлено после активных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Перевал был закрыт из-за оползня, который сошел в нескольких местах на 169 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня.
Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Открыли его с началом летнего сезона.

Рикотский перевал

Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0