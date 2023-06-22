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Движение на Рикотском перевале восстановлено
Движение на Рикотском перевале восстановлено
Открыть дорогу удалось после интенсивных очистительных работ 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T12:42+0400
2023-06-22T12:42+0400
2023-06-22T12:45+0400
грузия
новости
рикотский перевал
западная грузия
тбилиси
департамент автомобильных дорог
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, восстановлено после активных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.Перевал был закрыт из-за оползня, который сошел в нескольких местах на 169 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня. Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Открыли его с началом летнего сезона. Рикотский перевал Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути. Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года. Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, тбилиси, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, тбилиси, департамент автомобильных дорог
Движение на Рикотском перевале восстановлено
12:42 22.06.2023 (обновлено: 12:45 22.06.2023)
Открыть дорогу удалось после интенсивных очистительных работ
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Движение автотранспорта на Рикотском перевале, соединяющем Западную и Восточную Грузию, восстановлено после активных очистительных работ, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
Перевал был закрыт из-за оползня, который сошел в нескольких местах на 169 км участка автомобильной дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Перевал Рикоти, через который осуществляется движение транспорта между Восточной и Западной Грузией, был закрыт 30 марта в связи с возникшей угрозой схода оползня.
Первичный результат исследования 10 апреля позволил восстановить движение на магистрали со специальным режимом: днем – пассажирский транспорт и легковые автомобили, а ночью – грузовики. Открыли его с началом летнего сезона.
Рикотский перевал
Дорога через Рикоти является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В данный момент там строится новая четырехполосная дорога протяженностью 51,6 километра, которая будет включать 97 мостов и 51 тоннель, что позволит значительно сократить время в пути.
Завершение основных участков проекта запланировано на конец 2023 года.
Дорога через Рикоти является ключевой. Она соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.