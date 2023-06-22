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Джаз и море: Батуми приглашает на Black Sea Jazz Festival
Джаз и море: Батуми приглашает на Black Sea Jazz Festival
Посетителям фестиваля обещают особенные музыкальные вечера 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T14:44+0400
2023-06-22T14:44+0400
2023-06-22T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Шестнадцатый по счета Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 28-30 июля, сообщают организаторы. Гостям и жителям черноморского побережья Грузии обещают особенные музыкальные вечера – на фестиваль приглашены звезды мирового масштаба.Программа фестиваля выглядит следующим образом: 28 июля 29 июля 30 июля Двери фестиваля откроются в 19:00 по тбилисскому времени. Мероприятие пройдет в мультифункциональном пространстве "Stage 17 " по адресу улица Руставели №34.Традиционно фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, министерства культуры Аджарии и мэрии Батуми. Билеты доступны на www.tkt.ge. В разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуп Дог, Jamiroquai и многие другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, аджария, батуми, джаз
культура, грузия, новости, аджария, батуми, джаз
Джаз и море: Батуми приглашает на Black Sea Jazz Festival
Посетителям фестиваля обещают особенные музыкальные вечера
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Шестнадцатый по счета Black Sea Jazz Festival пройдет в Батуми 28-30 июля, сообщают организаторы.
Гостям и жителям черноморского побережья Грузии обещают особенные музыкальные вечера – на фестиваль приглашены звезды мирового масштаба.
Программа фестиваля выглядит следующим образом:
Легендарный Маркус Миллер
Двери фестиваля откроются в 19:00 по тбилисскому времени. Мероприятие пройдет в мультифункциональном пространстве "Stage 17 " по адресу улица Руставели №34.
Традиционно фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, министерства культуры Аджарии и мэрии Батуми. Билеты доступны на www.tkt.ge.
В разные годы на Черноморском джаз-фестивале выступали легендарный Куинси Джонс, британские звезды электронной музыки The Prodigy, Крис Браун, Лиза Стэнсфилд, R&B и соул-певица Macy Gray и американская исполнительница Ms. Lauryn Hill, Jamie Cullum, хип-хоп исполнители Баста Раймс, Снуп Дог, Jamiroquai и многие другие.