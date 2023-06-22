https://sputnik-georgia.ru/20230622/informatsiya-o-narusheniyakh-grazhdan-gruzii-budet-publikovatsya-na-sayte-mvd-278837168.html

Информация о нарушениях граждан Грузии будет публиковаться на сайте МВД

Информация о нарушениях граждан Грузии будет публиковаться на сайте МВД

Решение полиции будет считаться доставленным адресату на 30-й день после его публикации на сайте МВД 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T11:42+0400

2023-06-22T11:42+0400

2023-06-22T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Постановления Департамента патрульной полиции МВД Грузии, согласно законодательным изменениям, будут публиковаться на официальном сайте министерства – www.police.ge – в установленный законом срок, об изменениях говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Постановления Департамента патрульной полиции чаще всего содержат информацию о штрафах, выписанных за нарушение правил дорожного движения или другие правонарушения.Согласно законодательным изменениям, постановление или решение, выданное отделением патрульной полиции, будет направляться гражданину по месту регистрации или адресу, указанному в заявлении. Если документация не может быть доставлена лицу, она возвращается на почту и повторно отправляется по тому же адресу не позднее чем через 60 дней. В случае если документы вновь не дойдут до адресата, они будут возвращены в департамент патрульной полиции уже для публикации на сайте полиции.Информация о постановлении/решении будет направлена лицу в виде короткого текстового сообщения на номер, указанный в заявлении, сразу после публикации. Решение будет считаться доставленным лицу на 30-й день после его публикации на официальном сайте МВД Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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