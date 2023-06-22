https://sputnik-georgia.ru/20230622/italyanskoe-izdanie-wine-news-nazvalo-kvevri-simvolom-gruzinskoy-kultury-278840111.html
Итальянское издание Wine News назвало квеври символом грузинской культуры
Итальянское издание Wine News назвало квеври символом грузинской культуры
Автор статьи рассказал читателям об огромном символическом значении квеври 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T14:24+0400
2023-06-22T14:24+0400
2023-06-22T14:24+0400
новости
грузия
туризм
италия
тбилиси
европа
вино и виноделие грузии
грузинское вино
квеври
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24750/46/247504674_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_fe1ca231a40871c64c42b937e0869f2f.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. "Вино и квеври – символ грузинской культуры длиною в восемь тысяч лет", статью под таким названием опубликовало итальянское издание Wine News. Издание публикует цикл статей о Грузии, автором которых является журналист Пьер Мишель Капул. Он посетил страну по приглашению Национальной администрации туризма. По словам автора, подвалы грузинских домов, где вино изготавливают тысячелетиями, называют погребами. Издание Wine News пишет о регионах, кулинарии и туризме Италии. Ежедневно читателями издания являются 40 тысяч человек. Пьер Мишель Капуль находился в Грузии вместе с тремя итальянскими журналистами в рамках винного фестиваля "Мерано" (Merano Wine Festival). В этом году фестиваль "Мерано" впервые прошел за пределами Италии, и Грузия была выбрана в качестве страны-хозяйки этого мероприятия. Фестиваль "Мерано" является первым винным фестивалем в Европе и направлен на выявления и популяризацию многообразных, уникальных вин высокого качества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
италия
тбилиси
европа
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24750/46/247504674_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b2a192a9706b3233964044c23930e7e9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, туризм, италия, тбилиси, европа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, квеври
новости, грузия, туризм, италия, тбилиси, европа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, квеври
Итальянское издание Wine News назвало квеври символом грузинской культуры
Автор статьи рассказал читателям об огромном символическом значении квеври
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. "Вино и квеври – символ грузинской культуры длиною в восемь тысяч лет", статью под таким названием опубликовало итальянское издание Wine News.
Издание публикует цикл статей о Грузии, автором которых является журналист Пьер Мишель Капул. Он посетил страну по приглашению Национальной администрации туризма.
"Квеври имеет огромное символическое значение: в этом сосуде, размещенном в земле, изготавливается вино. Таким образом, вино сливается с землей, здесь происходит повторное рождение вина – так же, как и множество божеств, начиная с Диониса", – говорится в статье.
По словам автора, подвалы грузинских домов, где вино изготавливают тысячелетиями, называют погребами.
Издание Wine News пишет о регионах, кулинарии и туризме Италии. Ежедневно читателями издания являются 40 тысяч человек.
Пьер Мишель Капуль находился в Грузии вместе с тремя итальянскими журналистами в рамках винного фестиваля "Мерано" (Merano Wine Festival). В этом году фестиваль "Мерано" впервые прошел за пределами Италии, и Грузия была выбрана в качестве страны-хозяйки этого мероприятия.
Фестиваль "Мерано" является первым винным фестивалем в Европе и направлен на выявления и популяризацию многообразных, уникальных вин высокого качества.