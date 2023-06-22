https://sputnik-georgia.ru/20230622/italyanskoe-izdanie-wine-news-nazvalo-kvevri-simvolom-gruzinskoy-kultury-278840111.html

Итальянское издание Wine News назвало квеври символом грузинской культуры

Итальянское издание Wine News назвало квеври символом грузинской культуры

Автор статьи рассказал читателям об огромном символическом значении квеври 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T14:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. "Вино и квеври – символ грузинской культуры длиною в восемь тысяч лет", статью под таким названием опубликовало итальянское издание Wine News. Издание публикует цикл статей о Грузии, автором которых является журналист Пьер Мишель Капул. Он посетил страну по приглашению Национальной администрации туризма. По словам автора, подвалы грузинских домов, где вино изготавливают тысячелетиями, называют погребами. Издание Wine News пишет о регионах, кулинарии и туризме Италии. Ежедневно читателями издания являются 40 тысяч человек. Пьер Мишель Капуль находился в Грузии вместе с тремя итальянскими журналистами в рамках винного фестиваля "Мерано" (Merano Wine Festival). В этом году фестиваль "Мерано" впервые прошел за пределами Италии, и Грузия была выбрана в качестве страны-хозяйки этого мероприятия. Фестиваль "Мерано" является первым винным фестивалем в Европе и направлен на выявления и популяризацию многообразных, уникальных вин высокого качества. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, туризм, италия, тбилиси, европа, вино и виноделие грузии, грузинское вино, квеври