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Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию
Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию
Из всего импортированного сжиженного газа в Грузии 99,7% – из России 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T09:00+0400
2023-06-22T09:00+0400
2023-06-22T09:00+0400
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Объем сжиженного газа, поставляемого из России в Грузию, за первые пять месяцев 2023 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.Среди всего импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 18,4 тыс. тонн, были поставлены из России.Кроме того, по данным Союза, импорт нефтяного битума за январь-май 2023 года вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 45,6 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России (50,9%), Ирака (25,4%), Турции (20,8%) и Азербайджана (2,9%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, россия
экономика, грузия, новости, россия
Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию
Из всего импортированного сжиженного газа в Грузии 99,7% – из России
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Объем сжиженного газа, поставляемого из России в Грузию, за первые пять месяцев 2023 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.
"В период с января по май 2023 года импорт сжиженного газа составил 18,46 тыс. тонн, что на 4,21 тыс. тонн, то есть на 29,5%, больше аналогичного показателя прошлого года", – говорится в сообщении.
Среди всего импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 18,4 тыс. тонн, были поставлены из России.
Кроме того, по данным Союза, импорт нефтяного битума за январь-май 2023 года вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 45,6 тыс. тонн.
Больше всего битума было поставлено из России (50,9%), Ирака (25,4%), Турции (20,8%) и Азербайджана (2,9%).