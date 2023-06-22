https://sputnik-georgia.ru/20230622/kak-vyros-import-szhizhennogo-gaza-iz-rossii-v-gruziyu-278827589.html

Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию

Как вырос импорт сжиженного газа из России в Грузию

Из всего импортированного сжиженного газа в Грузии 99,7% – из России 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T09:00+0400

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2023-06-22T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Объем сжиженного газа, поставляемого из России в Грузию, за первые пять месяцев 2023 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, сообщили в Союзе импортеров нефтепродуктов Грузии.Среди всего импортированного сжиженного газа 99,7%, то есть 18,4 тыс. тонн, были поставлены из России.Кроме того, по данным Союза, импорт нефтяного битума за январь-май 2023 года вырос на 74% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 45,6 тыс. тонн. Больше всего битума было поставлено из России (50,9%), Ирака (25,4%), Турции (20,8%) и Азербайджана (2,9%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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