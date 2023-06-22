https://sputnik-georgia.ru/20230622/otdykh-u-morya-v-gruzii-stanet-luchshe---adzhariya-uluchshaet-kachestvo-obsluzhivaniya-turistov-278836102.html

Отдых у моря в Грузии станет лучше – Аджария работает над качеством обслуживания туристов

Отдых у моря в Грузии станет лучше – Аджария работает над качеством обслуживания туристов

Департамент туризма и курортов Аджарии систематически проводит тренинги для представителей турсферы 22.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Около тысячи работников туристического сектора в Аджарии прошли переподготовку с тем, чтобы на черноморском побережье максимально улучшилось качество обслуживания отдыхающих.Как сообщает Департамент туризма и курортов Аджарии, подобные курсы повышения квалификация проходят каждый год. Проводятся различные информационные встречи, тренинги и мастер-классы для гидов, турагентств, гостиниц и ресторанов. Кроме того, создан онлайн-портал serviceajara.ge, где размещен календарь тренингов департамента туризма, а также видеоуроки и учебники для работников сектора.В марте-мае этого года переподготовку прошли 445 человек, трудоустроенных в секторе туризма. Презентации о туристических продуктах, сервисах, стандартах, кулинарии, традициях провели около 200 представителям сектора туризма. В Аджарии туристический летний сезон в самом разгаре. Летний сезон официально открылся 3 июня. Среди туристических новинок, с которыми Аджария встречает летний сезон, – зиплайн в Батумском ботаническом саду, каньоны в Капнистави и Учхо, горная трасса для велосипедистов в Кеда-Шуахеви, туристические лагеря и инфраструктура для пикников в Джвариминдори, Чирухи и Капнистави. Кроме того, появилось 25 маркированных туристических маршрутов. Доходы от туризма в Аджарии, по информации пресс-службы правительства, удвоились по сравнению с 2019 годом. В 2022 году Аджарию посетили 3 909 094 местных и иностранных визитеров. Доходы от международных поездок в Грузии превысили 3,5 миллиарда долларов США. По прогнозам председателя правительства Аджарской АР Торнике Рижвадзе, в этом году ожидается, что автономию посетят более четырех миллионов визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, экономика, аджария, тбилиси, сша, торнике рижвадзе