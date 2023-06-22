https://sputnik-georgia.ru/20230622/pochemu-otlozheny-polety-aviakompanii--red-wings-iz-rossii-v-gruziyu-278837918.html
Почему отложены полеты авиакомпании Red Wings из России в Грузию?
Почему отложены полеты авиакомпании Red Wings из России в Грузию?
Российская авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Москва-Кутаиси и Сочи-Тбилиси 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T12:22+0400
2023-06-22T12:22+0400
2023-06-22T12:22+0400
авиасообщение россии и грузии
россия
туризм
грузия
тбилиси
москва
georgian airways
агентство гражданской авиации
авиакомпания red wings
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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Начало выполнения рейсов авиакомпании Red Wings в Грузию пока отложено, так как перевозчик еще не получил разрешения от министерства транспорта РФ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Ранее сообщалось, что Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси с середины июня.Эту же информацию газете подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе Red Wings изданию подтвердили, что компания готова запустить авиарейсы и ждет согласования от Минтранса. Отмечается, что газета направила запрос в Минтранс РФ и Агентство гражданской авиации Грузии. Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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авиасообщение россии и грузии, россия, туризм, грузия, тбилиси, москва, georgian airways, агентство гражданской авиации, авиакомпания red wings
авиасообщение россии и грузии, россия, туризм, грузия, тбилиси, москва, georgian airways, агентство гражданской авиации, авиакомпания red wings
Почему отложены полеты авиакомпании Red Wings из России в Грузию?
Российская авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Москва-Кутаиси и Сочи-Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik.
Начало выполнения рейсов авиакомпании Red Wings в Грузию пока отложено, так как перевозчик еще не получил разрешения от министерства транспорта РФ России, сообщает РИА Новости
со ссылкой на газету "Известия".
В середине мая 2023 года Россия отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. Ранее сообщалось, что Red Wings начнет выполнять рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси и Москва-Кутаиси с середины июня.
"Мы ожидаем решения Минтранса РФ. У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона", – приводит газета слова источника.
Эту же информацию газете подтвердил еще один собеседник, знакомый с ситуацией.
В пресс-службе Red Wings изданию подтвердили, что компания готова запустить авиарейсы и ждет согласования от Минтранса.
"Надеемся, что в ближайшее время все необходимые разрешения будут получены", – заявили газете в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, что газета направила запрос в Минтранс РФ и Агентство гражданской авиации Грузии.
Всего к этому времени желание летать между Грузией и Россией изъявили пять авиакомпаний.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
В 2022 году туристы из России составили 20% от общего числа посетивших Грузию иностранцев, а за первый квартал 2023 года – 21,25%.