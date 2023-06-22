https://sputnik-georgia.ru/20230622/rogov-o-situatsii-v-zaporozhe-myasnykh-shturmakh-vsu-i-veroyatnosti-nastupleniya-cherez-dnepr-278835828.html

Рогов о ситуации в Запорожье, "мясных штурмах" ВСУ и вероятности наступления через Днепр

Рогов о ситуации в Запорожье, "мясных штурмах" ВСУ и вероятности наступления через Днепр

Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов дал эксклюзивное интервью каналу "Sputnik на... 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T13:03+0400

2023-06-22T13:03+0400

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В эфире обсудили ситуацию на Запорожском фронте, "мясные штурмы" ВСУ, массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинцев, неэффективность западной военной техники и риск украинского наступления через Днепр на Запорожскую АЭС. Подробнее смотрите в видео.

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