https://sputnik-georgia.ru/20230622/rogov-o-situatsii-v-zaporozhe-myasnykh-shturmakh-vsu-i-veroyatnosti-nastupleniya-cherez-dnepr-278835828.html
Рогов о ситуации в Запорожье, "мясных штурмах" ВСУ и вероятности наступления через Днепр
Рогов о ситуации в Запорожье, "мясных штурмах" ВСУ и вероятности наступления через Днепр
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов дал эксклюзивное интервью каналу "Sputnik на... 22.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-22T13:03+0400
2023-06-22T13:03+0400
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В эфире обсудили ситуацию на Запорожском фронте, "мясные штурмы" ВСУ, массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинцев, неэффективность западной военной техники и риск украинского наступления через Днепр на Запорожскую АЭС. Подробнее смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Рогов о ситуации в Запорожье, "мясных штурмах" ВСУ и вероятности наступления через Днепр
Член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов дал эксклюзивное интервью каналу "Sputnik на русском"
В эфире обсудили ситуацию на Запорожском фронте, "мясные штурмы" ВСУ, массовую сдачу в плен насильно мобилизованных украинцев, неэффективность западной военной техники и риск украинского наступления через Днепр на Запорожскую АЭС.
Подробнее смотрите в видео.