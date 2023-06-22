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Саакашвили боролся против Грузии – глава парламента

Саакашвили боролся против Грузии – глава парламента

Глава законодательного органа Грузии оценил события вокруг вывшего экс-президента 22.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-22T15:05+0400

2023-06-22T15:05+0400

2023-06-22T15:05+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Выздоровление осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его возвращение в политику демонстрирует, насколько массивная дезинформационная кампания велась против страны, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Саакашвили находится в клинике "Вивамеди" с мая 2022 года. На своей странице в соцсети 16 июня он написал, что, несмотря на состояние здоровья, собирается очень активно включиться в грузинскую политику, параллельно участвуя в политике Украины. По его словам, он также намерен присутствовать на всех своих судебных заседаниях, когда это будет физически возможно. Такое решение президент принял после того, как ЕСПЧ отказал Саакашвили в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву. До этого экс-президент отказывался от участия в суде и политике, ссылаясь на состояние здоровья, а его представители заявляли, что Саакашвили находится "на грани смерти".Как отметил глава грузинского законодательного органа, вскоре после ареста Саакашвили увеличились спекуляции о его здоровье. Из тюрьмы его перевели в комфортную пенитенциарную клинику, где он был обеспечен очень хорошей медицинской помощью и доступом не только к семье, но и к политическим подчиненным, отметил Папуашвили. "Сам Саакашвили, его семья, радикальные грузинские и иностранные сторонники, подчиненные ему политические СМИ и аффилированные с ним неправительственные организации постоянно заявляли, что Саакашвили находится "на грани смерти" со многими неизлечимыми заболеваниями, включая слабоумие, кахексию, депрессию и другие", – написал Папуашвили.Он добавил, что самым тяжелым из этих обвинений было обвинение в адрес грузинских властей об "отравлении" Саакашвили. "Зарубежная реакция была широкой и громкой: европейские дипломаты пришли с демаршем к министру юстиции Грузии; в трех резолюциях Европарламент призывал правительство Грузии прекратить жестокое обращение с Саакашвили… Множество статей было напечатано в зарубежных СМИ, известные телекомпании и передачи освящали указанную "проблему", – написал Папуашвили. Как отметил спикер парламента, внутри страны радикальные партии под крылом Саакашвили сделали его здоровье главным вопросом своей политической повестки дня. Были многочисленные попытки мобилизовать большие группы людей для демонстрации солидарности к Саакашвили. Адвокаты Саакашвили многие месяцы работают над тем, чтобы добиться освобождения экс-президента по состоянию здоровья. Они настаивают на том, что у Саакашвили деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Не добившись освобождения Саакашвили через суды двух инстанций в Грузии, адвокаты внесли жалобу в Европейский суд по правам человека. В конце мая ЕСПЧ отказал осужденному экс-президенту в рамках дела "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. Саакашвили – заключенный Михаил Саакашвили приговорен к шести годам лишения свободы. Отсчет его срока начался с момента его задержания в Тбилиси 1 октября 2021 года. Суду предстоит вынести приговор еще по трем делам, который может повлиять на увеличение срока заключения экс-президента. Согласно приговору, Саакашвили запрещено занимать какие-либо государственные должности. Кроме того, по закону Саакашвили не может возглавлять основанную им крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", так как является гражданином Украины. Между тем в оппозиционной партии не скрывают, что ставка в предстоящей предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года и политической повестке дня "Нацдвижения" на тему экс-президента будет главной. Как вы оцениваете решение Саакашвили вернуться в активную политику в Грузии? >>Нынешний председатель "Нацдвижения" Леван Хабеишвили ранее заявил, что роль Саакашвили в предстоящих парламентских выборах 2024 года будет огромной и не исключил, что он будет представлен на пост главы грузинского правительства. В правящей партии, комментируя заявление Хабеишвили, сказали, что несерьезно относиться к возможному премьерству экс-президента Грузии. Возвращение экс-президента Грузии и его арест в 2021 году позволили партии "Единое национальное движение" показать на выборах самый высокий результат после 2012 года. Между тем сам Саакашвили еще в начале 2023 года заявил, что уходит из политики. С момента ареста 1 октября 2021 года Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, украина, тбилиси, варшава, михаил саакашвили, шалва папуашвили, леван хабеишвили, европарламент, еспч