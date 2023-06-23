https://sputnik-georgia.ru/20230623/chto-uznali-gruzinskie-zhurnalistki-na-master-klassakh-sputnikpro-na-zubovskom-278896977.html

Что узнали грузинские журналистки на мастер-классах "SputnikPro на Зубовском"

Что узнали грузинские журналистки на мастер-классах "SputnikPro на Зубовском"

Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться... 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T21:04+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июня — Sputnik, Михаил Воробьев. Координатор проектов Грузино-Российского общественного центра им. Е. М. Примакова Нино Скворцова и журналист-фрилансер Майя Хведелидзе приняли участие во второй серии мастер-классов "SputnikPro на Зубовском", которая на минувшей неделе прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Они вместе со своими коллегами из Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана получили возможность ознакомиться с передовыми практиками в отрасли. Для участников провели экскурсию по зданию медиагруппы на Зубовском Бульваре. Они увидели, что многонациональный коллектив агентства работает в современных высокотехнологичных офисах. На протяжении пяти дней иностранные коллеги узнавали о создании и раскрутке телеграм-каналов, ведении страниц в соцсетях, перспективах применения в журналистике технологий виртуальной реальности, возможностях беспилотников, расширяли свои навыки фотосъемки. По ее мнению, материалы некоторых российских СМИ о Грузии зачастую поверхностные, а их авторы недопонимают некоторые моменты. "Например, то, что в Грузии всё решает парламент и премьер-министр, а не президент", – уточнила гостья. Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко объяснил, из чего складывается аналитический материал и дал список специализированных источников, из которых можно брать полезную информацию. Он обратил внимание на то, что в ходе работы к журналисту, пишущему на подобные темы, могут возникнуть вопросы контролирующих органов или спецслужб. "Поэтому важные аудиоинтервью и ссылки на первоисточники важно сохранить в архиве. Навсегда", – подчеркнул обозреватель. Нино Скворцова отметила, что в данном вопросе журналисту следует уметь придерживаться объективности и не распространять дезинформацию и в то же время не выдавать государственных тайн, не наносить вред безопасности определенного народа. Одной из наиболее запоминающихся для слушателей стала лекция о применении нейросетей в журналистике. Начальник управления мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Маргарита Некрасова продемонстрировала возможности искусственного интеллекта. Она за считанные секунды составляла привлекающие внимание заголовки, делала качественные рерайты текстов и создавала написанные на простом языке посты для соцсетей с эмодзи. Аудитория была впечатлена, что программе удавалось так быстро и довольно качественно генерировать необходимые материалы. Технология ИИ позволяет создавать оригинальные картинки. Маргарита продемонстрировала, как это можно использовать в публикациях в соцсетях. Например, оформлением поста о возможной причастности властей США к диверсии на газопроводах "Северный поток" могла бы послужить юмористическая фотография, на которой президент США Джо Байден изображен под водой в водолазном костюме. На решение этой задачи искусственному интеллекту потребовалась пара минут. В то же время Маргарита Некрасова отметила, что на данный момент искусственный интеллект порой неправильно понимает запрос пользователя и не способен отличить иронию от слов, произнесенных всерьез. Приведя пример выдуманной программой истории о бразильско-японской войне, она показала, что технология также может стать источником для генерации большого числа правдоподобных фейков. Завершая выступление, Маргарита развеяла опасения о том, что вскоре профессия журналиста станет невостребованной. По ее словам, ответственное перед своими читателями СМИ не может себе позволить генерировать новостные сообщения без проверки полученного результата профессиональным журналистом, поскольку существует серьезный риск того, что на выходе получится недостоверная или искаженная информация. "О нейросетях я узнала впервые. Это невероятно. Уверена, что технология будет развиваться и очень помогать нам всем", – поделилась впечатлениями Майя Хведелидзе. По ее мнению, нейросеть дает возможность журналисту ускорить создание материалов. При этом она не считает, что ее коллеги скоро станут безработными, просто появится возможность производить в разы больше контента. Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой, в том числе в ходе прогулок по Москве, в которой некоторые из гостей оказались впервые.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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