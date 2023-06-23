https://sputnik-georgia.ru/20230623/dokhody-v-sfere-elektronnykh-kommunikatsiy-gruzii--poslednie-dannye-278864035.html

Доходы в сфере электронных коммуникаций Грузии – последние данные

Доходы в сфере электронных коммуникаций Грузии – последние данные

В 2022 году по количеству абонентов 42% доли рынка принадлежало "Магтиком", 33% – "Силкнет" и 25% – "Билайн" (Cellfie) 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T09:01+0400

2023-06-23T09:01+0400

2023-06-23T09:01+0400

грузия

новости

экономика

кахи бекаури

национальная комиссия по коммуникациям грузии

мобильный телефон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24605/94/246059434_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_dfe9b3ce1a82bb96ca3299a01da1fc0a.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Доход на рынке электронных коммуникаций Грузии, полученный авторизированными лицами в 2022 году, составил 1 469 млрд лари, что на 200 миллионов больше, чем годом ранее, заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, представляя отчет за 2022 год в парламенте Грузии. Что касается количество абонентов мобильной связи, то их число составило 5,84 млн, из них 1,38 млн абонентов – юридические лица, а 4,46 млн – физические лица. Проникновение рынка мобильных услуг в Грузии высокое и составляет до 170%. По его словам, в прошлом году комиссия утвердила новые правила для операторов сетей фиксированной и мобильной связи. В 2022 году по количеству абонентов 42% доли рынка принадлежало "Магтиком", 33% – "Силкнет" и 25% – "Билайн" (Cellfie), а средняя выручка с одного абонента (ARPU) составила 11,8 лари. В частности, показатель ARPU – средний доход за месяц в расчете на одного абонента для "Магтиком" составил 14,1 лари, для "Силкнет" – 12,1 лари, а для "Билайн" (Cellfie) – 7,7 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии, мобильный телефон