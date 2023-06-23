https://sputnik-georgia.ru/20230623/dokhody-v-sfere-elektronnykh-kommunikatsiy-gruzii--poslednie-dannye-278864035.html
Доходы в сфере электронных коммуникаций Грузии – последние данные
Доходы в сфере электронных коммуникаций Грузии – последние данные
В 2022 году по количеству абонентов 42% доли рынка принадлежало "Магтиком", 33% – "Силкнет" и 25% – "Билайн" (Cellfie) 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T09:01+0400
2023-06-23T09:01+0400
2023-06-23T09:01+0400
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кахи бекаури
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Доход на рынке электронных коммуникаций Грузии, полученный авторизированными лицами в 2022 году, составил 1 469 млрд лари, что на 200 миллионов больше, чем годом ранее, заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, представляя отчет за 2022 год в парламенте Грузии. Что касается количество абонентов мобильной связи, то их число составило 5,84 млн, из них 1,38 млн абонентов – юридические лица, а 4,46 млн – физические лица. Проникновение рынка мобильных услуг в Грузии высокое и составляет до 170%. По его словам, в прошлом году комиссия утвердила новые правила для операторов сетей фиксированной и мобильной связи. В 2022 году по количеству абонентов 42% доли рынка принадлежало "Магтиком", 33% – "Силкнет" и 25% – "Билайн" (Cellfie), а средняя выручка с одного абонента (ARPU) составила 11,8 лари. В частности, показатель ARPU – средний доход за месяц в расчете на одного абонента для "Магтиком" составил 14,1 лари, для "Силкнет" – 12,1 лари, а для "Билайн" (Cellfie) – 7,7 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии, мобильный телефон
грузия, новости, экономика, кахи бекаури, национальная комиссия по коммуникациям грузии, мобильный телефон
Доходы в сфере электронных коммуникаций Грузии – последние данные
В 2022 году по количеству абонентов 42% доли рынка принадлежало "Магтиком", 33% – "Силкнет" и 25% – "Билайн" (Cellfie)
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Доход на рынке электронных коммуникаций Грузии, полученный авторизированными лицами в 2022 году, составил 1 469 млрд лари, что на 200 миллионов больше, чем годом ранее, заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Каха Бекаури, представляя отчет за 2022 год в парламенте Грузии.
Что касается количество абонентов мобильной связи, то их число составило 5,84 млн, из них 1,38 млн абонентов – юридические лица, а 4,46 млн – физические лица. Проникновение рынка мобильных услуг в Грузии высокое и составляет до 170%.
По его словам, в прошлом году комиссия утвердила новые правила для операторов сетей фиксированной и мобильной связи.
"Благодаря обновленным правилам у пользователей появилась возможность подать заявку на портирование мобильного номера дистанционно, не приходя в центр обслуживания нужного оператора, и получить карту нового оператора по любому адресу", – сказал Бекаури.
В 2022 году по количеству абонентов 42% доли рынка принадлежало "Магтиком", 33% – "Силкнет" и 25% – "Билайн" (Cellfie), а средняя выручка с одного абонента (ARPU) составила 11,8 лари.
В частности, показатель ARPU – средний доход за месяц в расчете на одного абонента для "Магтиком" составил 14,1 лари, для "Силкнет" – 12,1 лари, а для "Билайн" (Cellfie) – 7,7 лари.