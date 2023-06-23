https://sputnik-georgia.ru/20230623/esebua-poluchil-13-let-za-ograblenie-banka-gruzii---sudya-oglasil-prigovor--278884296.html

Эсебуа получил 13 лет за ограбление "Банка Грузии" – судья огласил приговор

Эсебуа получил 13 лет за ограбление "Банка Грузии" – судья огласил приговор

Задержанный за совершение самого громкого ограбления банка в Грузии вынесен уже второй приговор 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T18:13+0400

2023-06-23T18:13+0400

2023-06-23T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Зугдидский городской суд приговорил обвиняемого в совершении самого громкого ограбления банка в стране - "Банка Грузии", Бадри Эсебуа к 13 годам тюрьмы, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".Ограбление произошло 21 октября 2020 года, а задержали Эсебуа только 8 февраля 2023 года. По данным следствия, вооруженный человек захватил филиал "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) и взял в заложники несколько десятков человек. Получив требуемые 500 тысяч долларов, злоумышленник скрылся.Прокуратура предъявила Эсебуа обвинения по четырем статьям УК Грузии: "Принуждение", "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боевых материалов", "Совершение террористического акта" и "Захват заложников с целью терроризма".Это уже второй судебный приговор Эсебуа. В начале апреля он получил четыре года тюрьмы по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Речь идет об оружии, обнаруженном у Эсебуа при задержании в сельском доме его родственника в селе Джихашкари.Дело об ограблении банкаВооруженное нападение и взятие заложников в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) произошло 21 октября 2020 года. По данным следствия, Бадри Эсебуа в камуфляже и черной маске, вооруженный автоматом и гранатой, днем ворвался в банк и взял в заложники 43 человека.Спецоперация в Зугдиди длилась почти целый день. В итоге злоумышленник получил требуемые 500 тысяч долларов и освободил почти всех заложников. Нескольких он взял с собой и скрылся вместе с ними на полицейском автомобиле. Добравшись до пункта назначения, злоумышленник стер все следы в автомобиле, вышел из него и приказал заложникам уезжать оттуда без оглядки.МВД квалифицировало нападение на один из филиалов "Банка Грузии" в Зугдиди как террористический акт.Пока Бадри Эсебуа был в розыске, полиция задержала его брата, Бидзину Эсебуа, за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. В июле 2021 года он получил 4 года тюрьмы.Бидзину Эсебуа, по данным следствия, задержали 12 декабря 2020 года с двумя гранатами, патронами для автомата, спальным мешком, одеждой и продуктами, которые он вез для своего беглого брата. Полиция следила за ним, чтобы выйти на объявленного в розыск Бадри Эсебуа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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