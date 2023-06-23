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Грузинский каноист стал вице-чемпионом Европейских игр

Грузинский каноист стал вице-чемпионом Европейских игр

В финале Надирадзе преодолел 200-метровую дистанцию ​​за 39,796 секунды и отстал от первого места на 0,096 секунды 23.06.2023, Sputnik Грузия

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заза надирадзе

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинский каноист Заза Надирадзе завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Польше. Накануне грузинский гребец выиграл полуфинал на 200 метров с лучшим временем – 39,266 секунды. В финале Надирадзе преодолел 200-метровую дистанцию ​​за 39,796 секунды и отстал от первого места на 0,096 секунды. Чемпионом Европейских игр стал литовец Хенрикас Зустаутас. На той же дистанции в женском финале выступила Мариам Кердикашвили, показавшая результат 49,789 секунды и занявшая восьмое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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