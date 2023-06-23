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Грузинский каноист стал вице-чемпионом Европейских игр
Грузинский каноист стал вице-чемпионом Европейских игр
В финале Надирадзе преодолел 200-метровую дистанцию за 39,796 секунды и отстал от первого места на 0,096 секунды 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T23:27+0400
2023-06-23T23:27+0400
2023-06-23T23:34+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинский каноист Заза Надирадзе завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Польше. Накануне грузинский гребец выиграл полуфинал на 200 метров с лучшим временем – 39,266 секунды. В финале Надирадзе преодолел 200-метровую дистанцию за 39,796 секунды и отстал от первого места на 0,096 секунды. Чемпионом Европейских игр стал литовец Хенрикас Зустаутас. На той же дистанции в женском финале выступила Мариам Кердикашвили, показавшая результат 49,789 секунды и занявшая восьмое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, заза надирадзе
Грузинский каноист стал вице-чемпионом Европейских игр
23:27 23.06.2023 (обновлено: 23:34 23.06.2023)
В финале Надирадзе преодолел 200-метровую дистанцию за 39,796 секунды и отстал от первого места на 0,096 секунды
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Грузинский каноист Заза Надирадзе завоевал серебряную медаль на Европейских играх в Польше.
Накануне грузинский гребец выиграл полуфинал на 200 метров с лучшим временем – 39,266 секунды.
В финале Надирадзе преодолел 200-метровую дистанцию за 39,796 секунды и отстал от первого места на 0,096 секунды. Чемпионом Европейских игр стал литовец Хенрикас Зустаутас.
На той же дистанции в женском финале выступила Мариам Кердикашвили, показавшая результат 49,789 секунды и занявшая восьмое место.