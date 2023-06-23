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Молодежное Евро-2023 по футболу: итоги матчей 22 июня

Молодежное Евро-2023 по футболу: итоги матчей 22 июня

Завершился второй игровой день молодежного чемпионата Европы по футболу U21, который проходит в Грузии и Румынии. Не обошлось без сенсаций, но обо всём по... 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T01:22+0400

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Группа C Германия U21 1 - 1 Израиль U21 В первом тайме этого матча было всё что только можно представить в футболе. В Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия получилась по-настоящему драматичная игра. На 3-й минуте матча сборная Германии зарабатывает право на 11-метровый, к точке подходит самый звездный игрок команды нападающий дортмундской Боруссии Юссуфа Мукоко и… не переигрывает вратаря. Даниэль Перец спасает свою команду. На 20-й минуте приходит ответ от сборной Израиля: нападающий Дор Турджеман забивает гол и выводит свою команду вперед — 0-1. Немцы тут же побежали отыгрываться и это принесло результат, на 26-й минуте после подачи Ангело Штиллера мяч в ворота ударом головой отправляет Янн Биссек 1-1. На 37-й минуте немцы забивают второй гол,но к огорчению Джоша Вагномана он находился в оффсайде, гол не засчитан. В конце первого тайма,когда игроки уже готовы были идти на перерыв, случается ключевой момент встречи: защитник сборной Израиля Эден Картсев получает вторую желтую карточку и оставляет команду в меньшинстве. Второй тайм ожидаемо прошел в атаках сборной Германии, и на 80-й минуте немцы вновь получают право на пенальти, к точке подходит Йессик Нганкам и… вратарь снова отбивает!Второй пенальти в матче! Даниэль Перец абсолютный герой встречи! В итоге Израиль вырывает ничью благодаря своему великолепному голкиперу, а расстроенные немцы видимо будут тренировать пенальти на ближайших тренировках. Счёт 1-1. Чехия U21 0 - 2 Англия U21 Второй матч в группе C проходил в Батуми на стадионе "Аджарабет Арена", игра получилась очень открытой. Команды создавали много моментов, нанесли 16 ударов по воротам в первом тайме (9-7), но голы пришли только после перерыва, на 47-й минуте полузащитник Астон Виллы и один из главных лидеров сборной Англии Джейкоб Рэмзи выводит свою команду вперед —0-1. Чехи старались отыграться, но заметна была разница в классе команд, и на 94-й минуте англичане поставили жирную точку. Эмил Смит-Роу полузащитник лондонского Арсенала забил свой первый гол на турнире и установил окончательный счет матча 0-2. Группа D Норвегия U21 1 - 2 Швейцария U21 В группе D состоялся первый матч и получился он довольно любопытным и событийным. На стадионе им. К. Рэдулеску в Румынии норвежцы начали первый тайм чуть лучше соперников. Казалось, что им нужно меньше времени на раскачку. На 19-й минуте нападающий итальянского Сассуоло Эмиль Сейде открыл счет в матче — Норвегия 1-0. Команды немного успокоились и матч проходил в обоюдной борьбе. На 36-й минуте швейцарцам удалось отыграться, полузащитник Базеля Дэн Ндойе забил гол 1-1. С таким счетом команды ушли на перерыв. Начало второго тайма осталось за сборной Швейцарии, что привело к взятию ворот: на 56- минуте отличился Кастриот Имери,который выступает за Янг Бойз,счет 1-2. Как ни пытались норвежцы заработать хотя бы одно очко, ничего из этого не получилось, швейцарцы грамотно оборонялись и практически не позволяли создавать опасные момент у своих ворот, как итог победа сборной Швейцарии 1-2. Франция U21 2-1 Италия U21 Кульминацией 1 тура Евро U21 стала вторая встреча группы D между сборными Франции и Италии, которая проходила на Клуж Арене в Румынии. Обе команды приехали на турнир в ранге фаворитов, поэтому в этом мачте предсказать победителя было крайне затруднительно. Матч начался в хорошем темпе, первый опасный момент возник на 14 минуте,когда Сандро Тонали, пожалуй, главная звезда турнира, пробил со штрафного, но немного не хватило точности. Французы ответили, да ещё как, на 23 минуте нападающий Калимуэндо Муинга открылся под передачу Пьера Калулу и в прекрасном стиле вогнал мяч в сетку. 1-0 сборная Франции повела. На 36 минуте итальянцы заработали штрафной удар,который,естественно, взялся исполнять Сандро Тонали, прекрасная подача точно в голову и Пьетро Пеллегри сравнивает счёт 1-1. Первый тайм прошел при равной игре обеих команд, о чем говорит даже статистика ударов по воротам (6-6), ничья стала закономерным исходом первых 45 минут. Второй тайм начался без особо ярких моментов,пока на 62 минуте матча оборона сборной Италии ни совершила ошибку,которой воспользовался нападающий Лиона Брэдли Барколя, с легкостью переигравший голкипера, французы повели 2-1. Итальянцы активно пытались отыграться, создавали моменты, но мяч не шел в ворота. На 83 минуте защитник сборной Франции Лоик Баде получил прямую красную карточку за грубый фол. Уже в добавленное арбитром время у итальянцев появился еще один,последний шанс, но и тут удача отвернулась, на 92 минуте случился весьма спорный эпизод, итальянцы показывали что мяч пересек линию ворот после удара Рауля Беллановы, но у судьи было другое мнение, а так как на этом матче отсутствовала система ВАР, рефери не мог себя перепроверить. Счёт остался прежним. Констатируем тяжелую, спорную, но все-таки победу сборной Франции со счетом 2-1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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