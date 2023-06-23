https://sputnik-georgia.ru/20230623/natsbank-gruzii-utverdil-pravila-dlya-raboty-s-virtualnymi-aktivami-278864168.html
Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами
Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами
Правила, разработанные Национальным банком, вступят в силу с 1 июля 2023 года 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T07:01+0400
2023-06-23T07:01+0400
2023-06-23T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил правила для провайдеров виртуальных активов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в сообщении регулятора. "Правила регистрации, отмены регистрации и регулирования поставщика услуг виртуальных активов в Национальном банке Грузии" вступят в силу с 1 июля 2023 года. Правило предусматривает регистрационные требования к обслуживанию виртуальных активов, критерии соответствия для администратора, а также требования к головному офису, филиалам, киоскам самообслуживания, электронной системы и требования с точки зрения содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Также, правило предусматривает обязательства после регистрации с учетом передовой международной практики и в соответствии с рекомендациями и Группы разработки финансовых мер (FATF). В услугу виртуальных активов входят следующие действия: Виртуальный актив — это цифровое выражение стоимости, которое является взаимозаменяемым и неуникальным, может передаваться или продаваться в цифровой форме и используется для осуществления инвестиций и/или платежей. Виртуальный актив не включает цифровое представление денежных средств, ценных бумаг или других финансовых инструментов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами
Правила, разработанные Национальным банком, вступят в силу с 1 июля 2023 года
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил правила для провайдеров виртуальных активов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в сообщении регулятора.
"Правила регистрации, отмены регистрации и регулирования поставщика услуг виртуальных активов в Национальном банке Грузии" вступят в силу с 1 июля 2023 года.
Поставщик услуг виртуальных активов — это лицо, которое предоставляет услуги виртуальных активов в интересах другого лица.
Правило предусматривает регистрационные требования к обслуживанию виртуальных активов, критерии соответствия для администратора, а также требования к головному офису, филиалам, киоскам самообслуживания, электронной системы и требования с точки зрения содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
Также, правило предусматривает обязательства после регистрации с учетом передовой международной практики и в соответствии с рекомендациями и Группы разработки финансовых мер (FATF).
В услугу виртуальных активов входят следующие действия:
обмен конвертируемого виртуального актива (в том числе через киоск самообслуживания) на национальную или иностранную валюту, другой виртуальный актив или финансовый инструмент;
передача конвертируемого виртуального актива;
хранение/администрирование конвертируемого виртуального актива или инструмента, необходимого для его использования, что позволяет контролировать виртуальный актив;
управление портфелем, состоящим из конвертируемых виртуальных активов (кроме коллективного управления портфелем);
администрирование торговой платформы конвертируемых виртуальных активорв;
выдача в кредит конвертируемых виртуальных активов;
первичное предложение конвертируемых виртуальных активов и/или услуга связанная с первичным предложением.
Виртуальный актив — это цифровое выражение стоимости, которое является взаимозаменяемым и неуникальным, может передаваться или продаваться в цифровой форме и используется для осуществления инвестиций и/или платежей.
Виртуальный актив не включает цифровое представление денежных средств, ценных бумаг или других финансовых инструментов.