https://sputnik-georgia.ru/20230623/natsbank-gruzii-utverdil-pravila-dlya-raboty-s-virtualnymi-aktivami-278864168.html

Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами

Нацбанк Грузии утвердил правила для работы с виртуальными активами

Правила, разработанные Национальным банком, вступят в силу с 1 июля 2023 года 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T07:01+0400

2023-06-23T07:01+0400

2023-06-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии утвердил правила для провайдеров виртуальных активов с целью предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, говорится в сообщении регулятора. "Правила регистрации, отмены регистрации и регулирования поставщика услуг виртуальных активов в Национальном банке Грузии" вступят в силу с 1 июля 2023 года. Правило предусматривает регистрационные требования к обслуживанию виртуальных активов, критерии соответствия для администратора, а также требования к головному офису, филиалам, киоскам самообслуживания, электронной системы и требования с точки зрения содействия предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Также, правило предусматривает обязательства после регистрации с учетом передовой международной практики и в соответствии с рекомендациями и Группы разработки финансовых мер (FATF). В услугу виртуальных активов входят следующие действия: Виртуальный актив — это цифровое выражение стоимости, которое является взаимозаменяемым и неуникальным, может передаваться или продаваться в цифровой форме и используется для осуществления инвестиций и/или платежей. Виртуальный актив не включает цифровое представление денежных средств, ценных бумаг или других финансовых инструментов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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