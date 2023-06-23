https://sputnik-georgia.ru/20230623/nevidannye-pavodki-v-samegrelo-zemo-svaneti-boryutsya-s-posledstviyami-nepogody-278867018.html
Невиданные паводки: в Самегрело - Земо Сванети борются с последствиями непогоды
Невиданные паводки: в Самегрело - Земо Сванети борются с последствиями непогоды
Восстановительные работы начнутся в ближайшее время 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T11:03+0400
2023-06-23T11:03+0400
2023-06-23T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в регионе Самегрело - Земо Сванети, сообщает пресс-служба администрации региона. Больше всего пострадал район Цаленджиха, где повреждена дорожная инфраструктура. Из-за наводнения также поврежден мост в районе Мазандара, затоплена часть жилых домов и приусадебные угодья. По словам местных жителей, таких паводков они не видели десятки лет. С ситуацией на месте ознакомился госуполномоченный в регионе Георгий Гугучия. По его словам, восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
самегрело-земо сванети
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новости, грузия, происшествия, самегрело-земо сванети
Невиданные паводки: в Самегрело - Земо Сванети борются с последствиями непогоды
11:03 23.06.2023 (обновлено: 11:08 23.06.2023)
Восстановительные работы начнутся в ближайшее время
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в регионе Самегрело - Земо Сванети, сообщает пресс-служба администрации региона.
Больше всего пострадал район Цаленджиха, где повреждена дорожная инфраструктура. Из-за наводнения также поврежден мост в районе Мазандара, затоплена часть жилых домов и приусадебные угодья.
По словам местных жителей, таких паводков они не видели десятки лет.
С ситуацией на месте ознакомился госуполномоченный в регионе Георгий Гугучия. По его словам, восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся в ближайшее время.