https://sputnik-georgia.ru/20230623/nevidannye-pavodki-v-samegrelo-zemo-svaneti-boryutsya-s-posledstviyami-nepogody-278867018.html

Невиданные паводки: в Самегрело - Земо Сванети борются с последствиями непогоды

Невиданные паводки: в Самегрело - Земо Сванети борются с последствиями непогоды

Восстановительные работы начнутся в ближайшее время 23.06.2023, Sputnik Грузия

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самегрело-земо сванети

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Ливень и паводки создали проблемы в регионе Самегрело - Земо Сванети, сообщает пресс-служба администрации региона. Больше всего пострадал район Цаленджиха, где повреждена дорожная инфраструктура. Из-за наводнения также поврежден мост в районе Мазандара, затоплена часть жилых домов и приусадебные угодья. По словам местных жителей, таких паводков они не видели десятки лет. С ситуацией на месте ознакомился госуполномоченный в регионе Георгий Гугучия. По его словам, восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

самегрело-земо сванети

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