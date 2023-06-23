https://sputnik-georgia.ru/20230623/press-konferentsiya-ekonomicheskie-i-politicheskie-aspekty-transportnogo-koridora-sever-yug-278871820.html

Пресс-конференция: Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг

Пресс-конференция: Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг

Пресс-конференция на тему: "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T13:00+0400

2023-06-23T13:00+0400

2023-06-23T13:33+0400

пресс-центр sputnik грузия

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гулбаат рцхиладзе

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Руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ расскажет о роли и месте Кавказского региона, в частности Грузии, в транспортном коридоре Север-Юг. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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грузия, экономика, новости, анонсы , гулбаат рцхиладзе