https://sputnik-georgia.ru/20230623/press-konferentsiya-ekonomicheskie-i-politicheskie-aspekty-transportnogo-koridora-sever-yug-278871820.html
Пресс-конференция: Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг
Пресс-конференция: Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг
Пресс-конференция на тему: "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T13:00+0400
2023-06-23T13:00+0400
2023-06-23T13:33+0400
пресс-центр sputnik грузия
грузия
экономика
новости
анонсы
гулбаат рцхиладзе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262600800_0:232:2048:1384_1920x0_80_0_0_903c418c6e261b66268e6f0538c1b8de.jpg
Руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ расскажет о роли и месте Кавказского региона, в частности Грузии, в транспортном коридоре Север-Юг. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/05/262600800_113:0:1958:1384_1920x0_80_0_0_f6c9f8ce7738efe994fe95a611030a24.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, анонсы , гулбаат рцхиладзе
грузия, экономика, новости, анонсы , гулбаат рцхиладзе
Пресс-конференция: Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг
13:00 23.06.2023 (обновлено: 13:33 23.06.2023)
Пресс-конференция на тему: "Экономические и политические аспекты транспортного коридора Север-Юг" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 23 июня, в 14:00
Руководитель Института Евразии Гулбаат РЦХИЛАДЗЕ расскажет о роли и месте Кавказского региона, в частности Грузии, в транспортном коридоре Север-Юг.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.