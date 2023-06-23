https://sputnik-georgia.ru/20230623/regiony-rossii-dolzhny-byt-gotovy-k-profilaktike-chumy--postanovlenie-rospotrebnadzora-278905848.html
Регионы России должны быть готовы к профилактике чумы – постановление Роспотребнадзора
Регионы России должны быть готовы к профилактике чумы – постановление Роспотребнадзора
Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T23:03+0400
2023-06-23T23:03+0400
2023-06-23T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к мероприятиям по профилактике чумы, говорится в постановлении главного санитарного врача России. Отмечается, что регионам рекомендовано организовывать информирование населения о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям.Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого заболевания, уточнили в пресс-службе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, общество, роспотребнадзор
россия, новости, общество, роспотребнадзор
Регионы России должны быть готовы к профилактике чумы – постановление Роспотребнадзора
Случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Роспотребнадзор рекомендовал регионам быть готовыми к мероприятиям по профилактике чумы, говорится в постановлении главного санитарного врача России.
"Обеспечивать готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения чумы с учетом эпидемических рисков активности природных очагов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации", – говорится в документе.
Отмечается, что регионам рекомендовано организовывать информирование населения о мерах профилактики чумы, в том числе о необходимости иммунизации по эпидемиологическим показаниям.
Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, случаев заражения человека чумой в России не было с 2017 года, ситуация по природным очагам на территориях, граничащих с Россией, держится на контроле.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят профилактические мероприятия, предусматривающие вакцинацию граждан, проживающих на территориях природных очагов. Реализуются меры по контролю численности переносчиков этого заболевания, уточнили в пресс-службе.