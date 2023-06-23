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Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене
Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене
Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли 23.06.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли. Статья УК РФ "Госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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россия, в мире, новости, москва, фсб, происшествия
россия, в мире, новости, москва, фсб, происшествия

Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене

20:41 23.06.2023
© FSB RF / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ во время спецоперации
Сотрудник ФСБ РФ во время спецоперации - Sputnik Грузия, 1920, 23.06.2023
© FSB RF
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Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хецоидзе Г. Л. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – рассказал собеседник агентства.

Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли.
Статья УК РФ "Госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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