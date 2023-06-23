https://sputnik-georgia.ru/20230623/rossiyanin-khetsoidze-arestovan-po-delu-o-gosizmene-278886532.html

Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене

Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене

Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли 23.06.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли. Статья УК РФ "Госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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