https://sputnik-georgia.ru/20230623/rossiyanin-khetsoidze-arestovan-po-delu-o-gosizmene-278886532.html
Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене
Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене
Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T20:41+0400
2023-06-23T20:41+0400
2023-06-23T20:41+0400
россия
в мире
новости
москва
фсб
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268851842_0:0:1858:1046_1920x0_80_0_0_53bb710c0b05bbd21965b0e92047a00a.jpg
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде. Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли. Статья УК РФ "Госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/19/268851842_69:0:1509:1080_1920x0_80_0_0_6da2345871ce906a39c71c895aebf1af.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, в мире, новости, москва, фсб, происшествия
россия, в мире, новости, москва, фсб, происшествия
Россиянин Хецоидзе арестован по делу о госизмене
Заседание суда проходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik.
Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия ФСБ и отправил в СИЗО россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщили РИА Новости
в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хецоидзе Г. Л. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", – рассказал собеседник агентства.
Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела в инстанции не раскрыли.
Статья УК РФ "Госизмена" подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.