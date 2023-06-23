https://sputnik-georgia.ru/20230623/spustya-13-let-nezakonno-konfiskovannyy-zemelnyy-uchastok-v-gruzii-vernut-vladeltsu-278864527.html

Спустя 13 лет незаконно конфискованный земельный участок в Грузии вернут владельцу

Спустя 13 лет незаконно конфискованный земельный участок в Грузии вернут владельцу

С момента создания Департамент по расследованию преступлений, совершенных в ходе судопроизводства, в качестве потерпевших выявлено 474 человека 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T07:32+0400

2023-06-23T07:32+0400

2023-06-23T08:58+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Земельный участок в Цхнети (поселок городского типа недалеко от Тбилиси), незаконно конфискованный при прежних властях в Грузии, вернут законному владельцу, сообщает пресс-служба прокуратуры Грузии. Проведенное расследование установило, что в сентябре 2010 года отдельные госслужащие в категорической форме потребовали от потерпевшего, чтобы его мать передала государству земельный участок, находящийся в Цхнети, площадью 1 000 кв. м. В противном случае угрожали лишением свободы. При этом никакого расследования в отношении матери потерпевшего не велось. В результате такого давления со стороны должностных лиц, потерпевший во избежание возможных искусственных проблем со стороны правоохранительных органов, на основании доверенности, полученной от матери, отказался от вышеуказанного недвижимого имущества в пользу государства. Отобранные при прежней власти в Грузии земли вернут реальным владельцам >>После завершения регистрации земельный участок был уже на балансе самоуправляющейся единицы. Проведенным расследованием установлено, что мать потерпевшего зарегистрировала указанный земельный участок в полном соответствии с законодательством, и правовых оснований для его конфискации не было. С момента создания Департамент по расследованию преступлений, совершенных в ходе судопроизводства, в качестве потерпевших выявлено 474 человека, из них 332 гражданам в результате окончательного постановления прокуратуры возвращено или находится в процессе возврата недвижимое и движимое имущество на сумму около 67 млн лари. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами ведомство обратилось в суд с заявлением о пересмотре приговора по делу 122 осужденных. На сегодняшний день по решению суда 118 человек уже оправданы, 30 из них постановлением парламента Грузии от 5 декабря 2012 года присвоен статус политзаключенных.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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