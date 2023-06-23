https://sputnik-georgia.ru/20230623/v-armenii-voznikli-problemy-s-internetom-iz-za-sboya-kanalov-svyazi-v-gruzii-278879394.html

В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии

В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии

Грузинские специалисты работают над устранением проблемы 23.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-23T16:06+0400

2023-06-23T16:06+0400

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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Армянский телекоммуникационный оператор Team Telecom Armenia сообщил о проблемах с интернетом в стране из-за сбоя каналов связи в Грузии. В компании отметили, что в Грузии произошел сбой двух каналов связи, передает РИА Новости.Ранее группа компаний Team сообщила о приобретении 30% акций грузинского оператора SkyTel. В группу Team входят компании, предлагающие инновационные, инженерные и технологические решения: Team Telecom Armenia, Team Systems, Team Solutions, TeamPay, а также онлайн-молл Buy.am.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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