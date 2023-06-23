https://sputnik-georgia.ru/20230623/v-armenii-voznikli-problemy-s-internetom-iz-za-sboya-kanalov-svyazi-v-gruzii-278879394.html
В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии
В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии
Грузинские специалисты работают над устранением проблемы 23.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-23T16:06+0400
2023-06-23T16:06+0400
2023-06-23T16:08+0400
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ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Армянский телекоммуникационный оператор Team Telecom Armenia сообщил о проблемах с интернетом в стране из-за сбоя каналов связи в Грузии. В компании отметили, что в Грузии произошел сбой двух каналов связи, передает РИА Новости.Ранее группа компаний Team сообщила о приобретении 30% акций грузинского оператора SkyTel. В группу Team входят компании, предлагающие инновационные, инженерные и технологические решения: Team Telecom Armenia, Team Systems, Team Solutions, TeamPay, а также онлайн-молл Buy.am.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, армения, интернет
грузия, новости, общество, тбилиси, армения, интернет
В Армении возникли проблемы с интернетом из-за сбоя каналов связи в Грузии
16:06 23.06.2023 (обновлено: 16:08 23.06.2023)
Грузинские специалисты работают над устранением проблемы
ТБИЛИСИ, 23 июн — Sputnik. Армянский телекоммуникационный оператор Team Telecom Armenia сообщил о проблемах с интернетом в стране из-за сбоя каналов связи в Грузии.
В компании отметили, что в Грузии произошел сбой двух каналов связи, передает РИА Новости
.
"Наши грузинские партнеры ведут работу по перезапуску наших основных каналов. В настоящее время у нас активирован резервный канал, предоставляющий доступ в интернет, но возможны определенные ограничения", – говорится в сообщении Team Telecom.
Ранее группа компаний Team сообщила о приобретении 30% акций грузинского оператора SkyTel. В группу Team входят компании, предлагающие инновационные, инженерные и технологические решения: Team Telecom Armenia, Team Systems, Team Solutions, TeamPay, а также онлайн-молл Buy.am.