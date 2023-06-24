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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек

Задержанным в случае подтверждения вины грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T14:14+0400

2023-06-24T14:14+0400

2023-06-24T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники полиции в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия в Тбилиси и регионах Грузии задержали 12 человек. Помимо столицы, операция проходила в Квемо Картли, Самегрело – Земо Сванети, Гурии и Кахети.Из 12 задержанных трое были в прошлом судимы, отмечают в ведомстве. Самому старшему из обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия 65 лет, самому младшему – 34 года. В результате спецоперации полицейские изъяли 11 пистолетов, обрез и два револьвера и около 200 патронов. В случае подтверждения вины задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, преступность в грузии