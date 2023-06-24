https://sputnik-georgia.ru/20230624/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii--zaderzhano-12-chelovek-278917860.html
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек
Задержанным в случае подтверждения вины грозит от 4 до 7 лет лишения свободы 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T14:14+0400
2023-06-24T14:14+0400
2023-06-24T14:14+0400
происшествия
грузия
новости
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23105/49/231054959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_700e46919260113d306d15ab78ecbaea.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники полиции в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия в Тбилиси и регионах Грузии задержали 12 человек. Помимо столицы, операция проходила в Квемо Картли, Самегрело – Земо Сванети, Гурии и Кахети.Из 12 задержанных трое были в прошлом судимы, отмечают в ведомстве. Самому старшему из обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия 65 лет, самому младшему – 34 года. В результате спецоперации полицейские изъяли 11 пистолетов, обрез и два револьвера и около 200 патронов. В случае подтверждения вины задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23105/49/231054959_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_176edcac4a650782d1a296f7e99a328a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, преступность в грузии
Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии – задержано 12 человек
Задержанным в случае подтверждения вины грозит от 4 до 7 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Сотрудники полиции в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия в Тбилиси и регионах Грузии задержали 12 человек.
Помимо столицы, операция проходила в Квемо Картли, Самегрело – Земо Сванети, Гурии и Кахети.
Из 12 задержанных трое были в прошлом судимы, отмечают
в ведомстве. Самому старшему из обвиняемых в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия 65 лет, самому младшему – 34 года.
В результате спецоперации полицейские изъяли 11 пистолетов, обрез и два револьвера и около 200 патронов.
В случае подтверждения вины задержанным грозит от 4 до 7 лет лишения свободы.