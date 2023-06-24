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Фестиваль меда открылся в столице Грузии
Фестиваль меда открылся в столице Грузии
На фестивале посетителей будут ждать прилавки с образцами меда из разных уголков Грузии 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T13:33+0400
2023-06-24T13:33+0400
2023-06-24T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский фестиваль меда, на котором можно попробовать лучшую продукцию из разных регионов Грузии, проходит в парке Мтацминда 24 и 25 июня, сообщают организаторы. На мероприятии представлены грузинские компании-производители меда и других продуктов пчеловодства, ассоциации пчеловодов, поставщики оборудования для пчеловодства, производители ульев, ветеринарные аптеки и др. Так, на фестивале посетителей ждут прилавки с образцами меда из разных уголков Грузии. Гости также могут протестировать натуральную косметику, изготовленную пчеловодами.В первый день фестиваля, 24 июня, мероприятия начались в 12:00 и продолжатся до 21:00. А 25 июня – с 11:00 до 19:00. Фестиваль организован Объединением пчеловодов Грузии, которое на данном этапе объединяет девять ассоциаций пчеловодов и 22 компании. Под эгидой Объединения пчеловодов Грузии насчитывается 5 650 пчеловодов, из них 548 женщин-пчеловодов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мед, тбилиси, культурная жизнь грузии, новости, грузия
мед, тбилиси, культурная жизнь грузии, новости, грузия
Фестиваль меда открылся в столице Грузии
На фестивале посетителей будут ждать прилавки с образцами меда из разных уголков Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский фестиваль меда, на котором можно попробовать лучшую продукцию из разных регионов Грузии, проходит в парке Мтацминда 24 и 25 июня, сообщают организаторы.
На мероприятии представлены грузинские компании-производители меда и других продуктов пчеловодства, ассоциации пчеловодов, поставщики оборудования для пчеловодства, производители ульев, ветеринарные аптеки и др.
"Тбилисский фестиваль меда представит грузинский мед с его разнообразием, масштабами и успехами, достигнутыми в этом секторе за последние семь лет", – говорится в сообщении организаторов.
Так, на фестивале посетителей ждут прилавки с образцами меда из разных уголков Грузии. Гости также могут протестировать натуральную косметику, изготовленную пчеловодами.
В первый день фестиваля, 24 июня, мероприятия начались в 12:00 и продолжатся до 21:00. А 25 июня – с 11:00 до 19:00.
Фестиваль организован Объединением пчеловодов Грузии, которое на данном этапе объединяет девять ассоциаций пчеловодов и 22 компании. Под эгидой Объединения пчеловодов Грузии насчитывается 5 650 пчеловодов, из них 548 женщин-пчеловодов.