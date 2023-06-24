https://sputnik-georgia.ru/20230624/festival-meda-otkrylsya-v-stolitse-gruzii-278915727.html

Фестиваль меда открылся в столице Грузии

Фестиваль меда открылся в столице Грузии

На фестивале посетителей будут ждать прилавки с образцами меда из разных уголков Грузии 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T13:33+0400

2023-06-24T13:33+0400

2023-06-24T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Тбилисский фестиваль меда, на котором можно попробовать лучшую продукцию из разных регионов Грузии, проходит в парке Мтацминда 24 и 25 июня, сообщают организаторы. На мероприятии представлены грузинские компании-производители меда и других продуктов пчеловодства, ассоциации пчеловодов, поставщики оборудования для пчеловодства, производители ульев, ветеринарные аптеки и др. Так, на фестивале посетителей ждут прилавки с образцами меда из разных уголков Грузии. Гости также могут протестировать натуральную косметику, изготовленную пчеловодами.В первый день фестиваля, 24 июня, мероприятия начались в 12:00 и продолжатся до 21:00. А 25 июня – с 11:00 до 19:00. Фестиваль организован Объединением пчеловодов Грузии, которое на данном этапе объединяет девять ассоциаций пчеловодов и 22 компании. Под эгидой Объединения пчеловодов Грузии насчитывается 5 650 пчеловодов, из них 548 женщин-пчеловодов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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