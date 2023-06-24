https://sputnik-georgia.ru/20230624/granitsa-gruzii-i-rossii-dolzhna-byt-pod-kontrolem-iz-za-sobytiy-v-rf--prezident-gruzii--278919325.html

Граница Грузии и России должна быть под контролем из-за событий в РФ – президент Грузии

Граница Грузии и России должна быть под контролем из-за событий в РФ – президент Грузии

С учетом возможной новой волны миграции наша граница должна строго контролироваться, заявила Зурабишвили 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T14:58+0400

2023-06-24T14:58+0400

2023-06-24T15:09+0400

россия

грузия

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к строгому контролю на грузинской границе из-за вероятной волны мигрантов из России. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, саломе зурабишвили