https://sputnik-georgia.ru/20230624/granitsa-gruzii-i-rossii-dolzhna-byt-pod-kontrolem-iz-za-sobytiy-v-rf--prezident-gruzii--278919325.html
Граница Грузии и России должна быть под контролем из-за событий в РФ – президент Грузии
Граница Грузии и России должна быть под контролем из-за событий в РФ – президент Грузии
С учетом возможной новой волны миграции наша граница должна строго контролироваться, заявила Зурабишвили 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T14:58+0400
2023-06-24T14:58+0400
2023-06-24T15:09+0400
россия
грузия
политика
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169853_0:197:3191:1993_1920x0_80_0_0_8e17c52da4417a321c06c3a7849ef833.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к строгому контролю на грузинской границе из-за вероятной волны мигрантов из России. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа). Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169853_277:149:2808:2047_1920x0_80_0_0_99baf963943cae734f7c1ff511f1c707.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, политика, саломе зурабишвили
россия, грузия, политика, саломе зурабишвили
Граница Грузии и России должна быть под контролем из-за событий в РФ – президент Грузии
14:58 24.06.2023 (обновлено: 15:09 24.06.2023)
С учетом возможной новой волны миграции наша граница должна строго контролироваться, заявила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к строгому контролю на грузинской границе из-за вероятной волны мигрантов из России.
"Мы внимательно следим за событиями, развивающимися в России. С учетом возможной новой волны миграции наша граница должна строго контролироваться", – написала Зурабишвили в соцсетях.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).
Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.