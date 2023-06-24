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Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Президент Беларуси заявил о согласии Пригожина остановить продвижение ЧВК "Вагнер"

Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T21:26+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании "Вагнер" и дальнейших шагах по деэскалации напряжения, сказано в сообщении.Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о "нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило против Пригожина уголовное дело по статье 279 УК ("Организация вооруженного мятежа").Президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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