https://sputnik-georgia.ru/20230624/master-klass-sputnikpro-na-zubovskom-obrazovatelnyy-proekt-dlya-zhurnalistov---foto-278911127.html

Мастер-класс "SputnikPro на Зубовском": образовательный проект для журналистов – фото

Мастер-класс "SputnikPro на Зубовском": образовательный проект для журналистов – фото

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Как проходило обучение... 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T00:53+0400

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Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой, в том числе в ходе прогулок по Москве, в которой некоторые из гостей оказались впервые.

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