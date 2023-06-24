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Мастер-класс "SputnikPro на Зубовском": образовательный проект для журналистов – фото
Мастер-класс "SputnikPro на Зубовском": образовательный проект для журналистов – фото
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Как проходило обучение... 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T00:53+0400
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Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой, в том числе в ходе прогулок по Москве, в которой некоторые из гостей оказались впервые.
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новости в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, sputnik, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото
новости в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, sputnik, sputnikpro, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото

Мастер-класс "SputnikPro на Зубовском": образовательный проект для журналистов – фото

00:53 24.06.2023 (обновлено: 00:59 24.06.2023)
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В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" прошла серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском". Как проходило обучение журналистов – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия.
Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой, в том числе в ходе прогулок по Москве, в которой некоторые из гостей оказались впервые.
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Cерия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Cерия мастер-классов &quot;SputnikPro на Зубовском&quot; прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot;. - Sputnik Грузия
1/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Cерия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

На протяжении пяти часов журналисты из шести стран узнавали о создании и раскрутке телеграм-каналов, ведении страниц в соцсетях, расширяли свои навыки фотосъемки.

На протяжении пяти часов журналисты из шести стран узнавали о создании и раскрутке телеграм-каналов, ведении страниц в соцсетях, расширяли свои навыки фотосъемки. - Sputnik Грузия
2/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

На протяжении пяти часов журналисты из шести стран узнавали о создании и раскрутке телеграм-каналов, ведении страниц в соцсетях, расширяли свои навыки фотосъемки.

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Вместе с коллегами из Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана возможность ознакомиться с передовыми практиками работы СМИ получили и грузинские журналисты.

Вместе с коллегами из Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана возможность ознакомиться с передовыми практиками работы СМИ получили и грузинские журналисты. - Sputnik Грузия
3/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Вместе с коллегами из Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана возможность ознакомиться с передовыми практиками работы СМИ получили и грузинские журналисты.

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Для участников провели экскурсию по зданию медиагруппы на Зубовском Бульваре. Они увидели, что многонациональный коллектив агентства работает в современных высокотехнологичных офисах.

Для участников провели экскурсию по зданию медиагруппы на Зубовском Бульваре. Они увидели, что многонациональный коллектив агентства работает в современных высокотехнологичных офисах. - Sputnik Грузия
4/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Для участников провели экскурсию по зданию медиагруппы на Зубовском Бульваре. Они увидели, что многонациональный коллектив агентства работает в современных высокотехнологичных офисах.

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Координатор проектов Грузино-Российского общественного центра им. Е. М. Примакова Нино Скворцова приняла участие во второй серии мастер-классов.

Координатор проектов Грузино-Российского общественного центра им. Е. М. Примакова Нино Скворцова приняла участие во второй серии мастер-классов. - Sputnik Грузия
5/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Координатор проектов Грузино-Российского общественного центра им. Е. М. Примакова Нино Скворцова приняла участие во второй серии мастер-классов.

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Также в них участвовала журналист-фрилансер Майя Хведелидзе.

Также в них участвовала журналист-фрилансер Майя Хведелидзе. - Sputnik Грузия
6/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Также в них участвовала журналист-фрилансер Майя Хведелидзе.

© photo: Sputnik / Vladimir_Trefilov

Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой.

Серия мастер-классов &quot;SputnikPro на Зубовском&quot; дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой. - Sputnik Грузия
7/15
© photo: Sputnik / Vladimir_Trefilov

Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой.

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко на мастер-классе "Sputnik Pro на Зубовском".

Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко на мастер-классе &quot;Sputnik Pro на Зубовском&quot;. - Sputnik Грузия
8/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко на мастер-классе "Sputnik Pro на Зубовском".

© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov

Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко выступает перед участниками мастер-класса "Sputnik Pro на Зубовском".

Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко выступает перед участниками мастер-класса &quot;Sputnik Pro на Зубовском&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov

Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко выступает перед участниками мастер-класса "Sputnik Pro на Зубовском".

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко объяснил участникам проекта, из чего складывается аналитический материал, и дал список специализированных источников, из которых можно брать полезную информацию.

Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко объяснил участникам проекта, из чего складывается аналитический материал, и дал список специализированных источников, из которых можно брать полезную информацию. - Sputnik Грузия
10/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко объяснил участникам проекта, из чего складывается аналитический материал, и дал список специализированных источников, из которых можно брать полезную информацию.

© photo: Sputnik / Vladimir_Trefilov

Участники мастер-класса также узнали о перспективах применения в журналистике технологий виртуальной реальности, возможностях беспилотников.

Участники мастер-класса также узнали о перспективах применения в журналистике технологий виртуальной реальности, возможностях беспилотников. - Sputnik Грузия
11/15
© photo: Sputnik / Vladimir_Trefilov

Участники мастер-класса также узнали о перспективах применения в журналистике технологий виртуальной реальности, возможностях беспилотников.

© photo: Sputnik / Vladimir_Trefilov

В ходе мастер-классов состоялись и практические занятия.

В ходе мастер-классов состоялись и практические занятия. - Sputnik Грузия
12/15
© photo: Sputnik / Vladimir_Trefilov

В ходе мастер-классов состоялись и практические занятия.

© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

По завершении мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" всем его участникам вручили сертификаты о прохождении обучения.

По завершении мастер-классов &quot;SputnikPro на Зубовском&quot; всем его участникам вручили сертификаты о прохождении обучения. - Sputnik Грузия
13/15
© photo: Sputnik / Vitaliy Belousov

По завершении мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" всем его участникам вручили сертификаты о прохождении обучения.

© photo: Sputnik / Nina Zotina

Журналист-фрилансер Майя Хведелидзе получает сертификат SputnikPro.

Журналист-фрилансер Майя Хведелидзе получает сертификат SputnikPro. - Sputnik Грузия
14/15
© photo: Sputnik / Nina Zotina

Журналист-фрилансер Майя Хведелидзе получает сертификат SputnikPro.

© photo: Sputnik / Nina Zotina

В ходе мастер-классов все его участники узнали много нового для себя и были благодарны организаторам "SputnikPro на Зубовском" за такую возможность ознакомиться с современными технологиями и навыками работы.

В ходе мастер-классов все его участники узнали много нового для себя и были благодарны организаторам &quot;SputnikPro на Зубовском&quot; за такую возможность ознакомиться с современными технологиями и навыками работы. - Sputnik Грузия
15/15
© photo: Sputnik / Nina Zotina

В ходе мастер-классов все его участники узнали много нового для себя и были благодарны организаторам "SputnikPro на Зубовском" за такую возможность ознакомиться с современными технологиями и навыками работы.

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