Мастер-класс "SputnikPro на Зубовском": образовательный проект для журналистов – фото
Cерия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Cерия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
На протяжении пяти часов журналисты из шести стран узнавали о создании и раскрутке телеграм-каналов, ведении страниц в соцсетях, расширяли свои навыки фотосъемки.
На протяжении пяти часов журналисты из шести стран узнавали о создании и раскрутке телеграм-каналов, ведении страниц в соцсетях, расширяли свои навыки фотосъемки.
Вместе с коллегами из Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана возможность ознакомиться с передовыми практиками работы СМИ получили и грузинские журналисты.
Вместе с коллегами из Таджикистана, Казахстана, Молдовы, Кыргызстана и Азербайджана возможность ознакомиться с передовыми практиками работы СМИ получили и грузинские журналисты.
Для участников провели экскурсию по зданию медиагруппы на Зубовском Бульваре. Они увидели, что многонациональный коллектив агентства работает в современных высокотехнологичных офисах.
Для участников провели экскурсию по зданию медиагруппы на Зубовском Бульваре. Они увидели, что многонациональный коллектив агентства работает в современных высокотехнологичных офисах.
Координатор проектов Грузино-Российского общественного центра им. Е. М. Примакова Нино Скворцова приняла участие во второй серии мастер-классов.
Координатор проектов Грузино-Российского общественного центра им. Е. М. Примакова Нино Скворцова приняла участие во второй серии мастер-классов.
Также в них участвовала журналист-фрилансер Майя Хведелидзе.
Также в них участвовала журналист-фрилансер Майя Хведелидзе.
Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой.
Серия мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" дала его участникам возможность не только получить знания от сотрудников российского агентства, но и обменяться опытом между собой.
Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко на мастер-классе "Sputnik Pro на Зубовском".
Директор Дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах Ближнего зарубежья и Балтии Андрей Благодыренко на мастер-классе "Sputnik Pro на Зубовском".
Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко выступает перед участниками мастер-класса "Sputnik Pro на Зубовском".
Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко выступает перед участниками мастер-класса "Sputnik Pro на Зубовском".
Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко объяснил участникам проекта, из чего складывается аналитический материал, и дал список специализированных источников, из которых можно брать полезную информацию.
Военный обозреватель агентства Sputnik Александр Хроленко объяснил участникам проекта, из чего складывается аналитический материал, и дал список специализированных источников, из которых можно брать полезную информацию.
Участники мастер-класса также узнали о перспективах применения в журналистике технологий виртуальной реальности, возможностях беспилотников.
Участники мастер-класса также узнали о перспективах применения в журналистике технологий виртуальной реальности, возможностях беспилотников.
В ходе мастер-классов состоялись и практические занятия.
В ходе мастер-классов состоялись и практические занятия.
По завершении мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" всем его участникам вручили сертификаты о прохождении обучения.
По завершении мастер-классов "SputnikPro на Зубовском" всем его участникам вручили сертификаты о прохождении обучения.
Журналист-фрилансер Майя Хведелидзе получает сертификат SputnikPro.
Журналист-фрилансер Майя Хведелидзе получает сертификат SputnikPro.
В ходе мастер-классов все его участники узнали много нового для себя и были благодарны организаторам "SputnikPro на Зубовском" за такую возможность ознакомиться с современными технологиями и навыками работы.
В ходе мастер-классов все его участники узнали много нового для себя и были благодарны организаторам "SputnikPro на Зубовском" за такую возможность ознакомиться с современными технологиями и навыками работы.