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Минобороны России назвало сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией
Минобороны России назвало сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией
ФСБ России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T00:42+0400
2023-06-24T00:42+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.В свою очередь Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, новости, политика, министерство обороны грузии, фсб рф
Минобороны России назвало сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией
00:42 24.06.2023 (обновлено: 00:55 24.06.2023)
ФСБ России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.
"Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", – говорится в заявлении ведомства.
Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.
В свою очередь Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.
В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.