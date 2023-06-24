https://sputnik-georgia.ru/20230624/minoborony-rossii-nazvalo-soobscheniya-ob-udarakh-po-lageryam-chvk-vagner-provokatsiey-278912009.html

Минобороны России назвало сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией

Минобороны России назвало сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией

ФСБ России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T00:42+0400

2023-06-24T00:42+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Пригожина, принимаются необходимые меры.Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.В свою очередь Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело из-за призыва главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к вооруженному мятежу.В ведомстве подчеркнули, что все утверждения, распространяемые от имени основателя группы, не имеют под собой никаких оснований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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