https://sputnik-georgia.ru/20230624/minoborony-rossii-obratilos-k-boytsam-otryadov-chvk-vagner-278914796.html

Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"

Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"

Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T10:18+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российское министерство обороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" с заявлением, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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