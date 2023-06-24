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Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T10:18+0400
2023-06-24T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российское министерство обороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" с заявлением, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Минобороны России обратилось к бойцам отрядов ЧВК "Вагнер"
10:18 24.06.2023 (обновлено: 10:50 24.06.2023)
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Российское министерство обороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер" с заявлением, что их обманом втянули в преступную авантюру Евгения Пригожина.
"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов "ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже оказана", – сказали в военном ведомстве.
Бойцов "Вагнера" призвали проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны или правоохранительных органов.
Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.