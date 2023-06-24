https://sputnik-georgia.ru/20230624/muzykalnye-vechera-proydut-v-gorodakh-gruzii-na-vykhodnykh-278922359.html
Музыкальные вечера пройдут в городах Грузии на выходных
Музыкальные вечера пройдут в городах Грузии на выходных
Помимо музыки, у посетителей во всех городах будет возможность попасть на выставки-продажи изделий ручной работы 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T18:41+0400
2023-06-24T18:41+0400
2023-06-24T18:41+0400
культура
новости
грузия
музыка
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266926006_0:121:3208:1926_1920x0_80_0_0_5d1cf3d610eaed19986cba82eb797fb4.jpg
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Организованные администрацией правительства Грузии "Музыкальные вечера", на которых выступят приглашенные из Тбилиси певцы и коллективы, пройдут в разных городах и регионах страны 24 и 25 июня. "Музыкальные вечера" уже прошли в восьми городах Грузии, среди которых Болниси, Казбеги, Хоби, Кобулети, Дманиси, Тианети, Хелвачаури и Чхороцку. Мероприятия 24 июня также состоятся в муниципалитетах Тетрицкаро, Ниноцминда, Лагодехи, Поти и Батуми, а 25 июня — в районах Ахалкалаки, Кварели, Ланчхути и Шуахеви. У гостей "Музыкальных вечеров" во всех городах также будет возможность посетить выставки-продажи изделий ручной работы и детские развлекательные шоу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266926006_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_3025e574cd2abdf82904b1054c4f9071.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, музыка, общество
культура, новости, грузия, музыка, общество
Музыкальные вечера пройдут в городах Грузии на выходных
Помимо музыки, у посетителей во всех городах будет возможность попасть на выставки-продажи изделий ручной работы
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Организованные администрацией правительства Грузии "Музыкальные вечера", на которых выступят приглашенные из Тбилиси певцы и коллективы, пройдут в разных городах и регионах страны 24 и 25 июня.
"Музыкальные вечера" уже прошли в восьми городах Грузии, среди которых Болниси, Казбеги, Хоби, Кобулети, Дманиси, Тианети, Хелвачаури и Чхороцку.
Мероприятия 24 июня также состоятся в муниципалитетах Тетрицкаро, Ниноцминда, Лагодехи, Поти и Батуми, а 25 июня — в районах Ахалкалаки, Кварели, Ланчхути и Шуахеви.
У гостей "Музыкальных вечеров" во всех городах также будет возможность посетить выставки-продажи изделий ручной работы и детские развлекательные шоу.