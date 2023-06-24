https://sputnik-georgia.ru/20230624/muzykalnye-vechera-proydut-v-gorodakh-gruzii-na-vykhodnykh-278922359.html

Музыкальные вечера пройдут в городах Грузии на выходных

Музыкальные вечера пройдут в городах Грузии на выходных

Помимо музыки, у посетителей во всех городах будет возможность попасть на выставки-продажи изделий ручной работы 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T18:41+0400

2023-06-24T18:41+0400

2023-06-24T18:41+0400

культура

новости

грузия

музыка

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266926006_0:121:3208:1926_1920x0_80_0_0_5d1cf3d610eaed19986cba82eb797fb4.jpg

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Организованные администрацией правительства Грузии "Музыкальные вечера", на которых выступят приглашенные из Тбилиси певцы и коллективы, пройдут в разных городах и регионах страны 24 и 25 июня. "Музыкальные вечера" уже прошли в восьми городах Грузии, среди которых Болниси, Казбеги, Хоби, Кобулети, Дманиси, Тианети, Хелвачаури и Чхороцку. Мероприятия 24 июня также состоятся в муниципалитетах Тетрицкаро, Ниноцминда, Лагодехи, Поти и Батуми, а 25 июня — в районах Ахалкалаки, Кварели, Ланчхути и Шуахеви. У гостей "Музыкальных вечеров" во всех городах также будет возможность посетить выставки-продажи изделий ручной работы и детские развлекательные шоу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

культура, новости, грузия, музыка, общество