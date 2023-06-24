https://sputnik-georgia.ru/20230624/my-mozhem-tolko-nablyudat--glava-gruzinskoy-mechty-o-sobytiyakh-v-rossii-278917266.html

Мы можем только наблюдать – глава "Грузинской мечты" о событиях в России

Мы можем только наблюдать – глава "Грузинской мечты" о событиях в России

Безопасность страны защищена – об этом заботятся ведомства страны, отметил Кобахидзе 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Власти Грузии могут только наблюдать за событиями в России, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, политика, ростов, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, фсб, владимир путин