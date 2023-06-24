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Оползень в горах у границы с Россией: когда начнется ремонт дороги?
Оползень в горах у границы с Россией: когда начнется ремонт дороги?
Эта дорога в ряде участков проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T18:00+0400
2023-06-24T18:00+0400
2023-06-24T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено до июля на дороге Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута в горном районе Казбеги, неподалеку от грузино-российской границы, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. По данным департамента, проектные работы по ремонту поврежденной оползнем части дороги от 12 до 16 километра уже завершены, а восстановление участков начнется уже в июле. Согласно информации ведомства, безопасное движение транспорта будет обеспечено после восстановления поврежденных участков. Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков дорога проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дороги, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, казбеги, новости, грузия
дороги, грузинские дороги, машины и их водители, тбилиси, казбеги, новости, грузия
Оползень в горах у границы с Россией: когда начнется ремонт дороги?
Эта дорога в ряде участков проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Движение транспорта будет ограничено до июля на дороге Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута в горном районе Казбеги, неподалеку от грузино-российской границы, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
По данным департамента, проектные работы по ремонту поврежденной оползнем части дороги от 12 до 16 километра уже завершены, а восстановление участков начнется уже в июле.
Согласно информации ведомства, безопасное движение транспорта будет обеспечено после восстановления поврежденных участков.
Дорога Ачхоти-Сно-Ахалцихе-Джута соединяет села, находящиеся на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря. В ряде участков дорога проходит прямо над пропастью и является одной из опасных горных дорог в Грузии.