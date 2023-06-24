https://sputnik-georgia.ru/20230624/pryamaya-translyatsiya-obraschenie-putina-k-grazhdanam-rf-na-fone-situatsii-s-chvk-vagner-278915486.html

Прямая трансляция: обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"

Прямая трансляция: обращение Путина к гражданам РФ на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер"

Президент РФ Владимир Путин в прямом эфире обращается к гражданам России в связи с ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер". 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T11:01+0400

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владимир путин

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Минувшей ночью Центр общественных связей ФСБ сообщил, что вся распространяемая в соцсетях от имени Евгения Пригожина информация о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса по факту организации вооруженного мятежа.

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