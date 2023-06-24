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Путин назвал попытку раскола общества ударом в спину
Путин назвал попытку раскола общества ударом в спину
Вcе виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом, заявил президент РФ. 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T11:08+0400
2023-06-24T11:08+0400
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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, пишет РИА Новости.Российский лидер призвал прекратить участие в вооруженном мятеже тех, кого пытаются втянуть в него. Вcе виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом, заявил президент РФ.Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, владимир путин
россия, новости, в мире, владимир путин
Путин назвал попытку раскола общества ударом в спину
11:08 24.06.2023 (обновлено: 11:24 24.06.2023)
Вcе виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом, заявил президент РФ.
ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik.
Президент России Владимир Путин назвал ударом в спину попытку расколоть общество, пишет РИА Новости
.
"Действия, которые раскалывают наше единство, это по сути отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу", - сказал Путин.
Российский лидер призвал прекратить участие в вооруженном мятеже тех, кого пытаются втянуть в него. Вcе виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом, заявил президент РФ.
Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.
Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.