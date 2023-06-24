https://sputnik-georgia.ru/20230624/shans-utselet-byl-kakoe-poslanie-ostavili-issledovateli-titanika-278914098.html

"Шанс уцелеть был". Какое послание оставили исследователи "Титаника"

"Шанс уцелеть был". Какое послание оставили исследователи "Титаника"

Крушение батискафа "Титан" официально подтверждено. Причины известны 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T16:16+0400

2023-06-24T16:16+0400

2023-06-24T16:16+0400

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Однако, как и в случае с катастрофой самого лайнера, трагическому инциденту сопутствует ряд странностей и совпадений. В теме разбирался колумнист РИА Новости Захар Андреев. "С такой глубины никого не спасали"Двадцать второго июня аппарат дистанционного управления Береговой охраны США обнаружил на дне фрагменты глубоководного судна "Титан", связь с которым прервалась за пять дней до этого. Всех пятерых, находившихся на борту, объявили погибшими.В их числе – Стоктон Раш, основатель компании OceanGate, которая организовала погружение. Остальные – известные исследователи океана и туристы-миллиардеры.В счастливый исход мало кто верил. "С самого начала было понятно, что они обречены. Разговоры о возможном спасении велись в пользу бедных. С такой глубины – четыре километра – никто никого никогда в истории не спасал. Шанс уцелеть был, если бы они сбросили балласт и всплыли сами", – объясняет писатель-маринист, капитан первого ранга Владимир Шигин.Тем не менее американские чиновники и СМИ надеялись на чудо. Запасы кислорода – на 96 часов. В четверг закончились. Когда расчетное время вышло, появились сообщения, что люди на борту могли продлить этот срок. Например, если бы большую часть времени спали.На самом деле к тому моменту все пятеро были давно мертвы."Не худший способ умереть""Титан" уже опускался к погибшему лайнеру. Каждый раз аппаратом управлял Поль-Анри Наржеоле. Ветеран ВМС Франции, рекордсмен по числу погружений на дно океана – в том числе к месту крушения "Титаника".В одном из интервью его в шутку спросили: что произойдет, если они врежутся в знаменитые обломки? Улыбаясь, Наржеоле описал грустную картину: когда техника потеряет управление и опустится на дно, экипажу останется пять дней на спасение. "Правда, помочь никто не сможет, – констатировал моряк. – Не будет воды, еды, закончится кислород. И смерть наступит раньше из-за холода. Температура воды – три-четыре градуса".В реальности вышло иначе. Субмарина не выдержала давления большой глубины и фактически "взорвалась внутрь".Но смерть действительно оказалась немучительной. Потому что наступила мгновенно. Хотя перед гибелью команде было тяжело."Более чем вероятно, что, столкнувшись с трудностями, они пытались сбросить балласт, чтобы подняться на поверхность, – предполагает океанолог Роберт Баллард, первооткрыватель обломков "Титаника". – Но не справились. Мощь взрыва трудно себе представить".Примечательно, что от балласта на "Титане", согласно инструкции, нужно было избавляться посредством раскачивания судна членами экипажа. И это не единственная странность в конструкции.Например, в Сети обратили внимание, что аппаратом управляли с помощью игрового контроллера, который подключался через блютус. Впрочем, эксперты пояснили: в этом нет ничего необычного. Джойстики от игровых приставок используют даже на американских атомных подлодках.Куда больше вопросов к другим системам исследовательской субмарины. В частности, не было навигационного оборудования и аварийных маяков. Связь с "материнским судном" (MV) – через текстовые сообщения.Журналист CBN News Дэвид Поуг, который находился на MV во время одного из погружений "Титана", рассказал: судно поддержки "теряло" мини-подлодку на пять часов. На поверхности не знали, где находится аппарат. На этот период интернет на MV отключили, чтобы, по выражению Поуга, "никто не твиттил" о происходящем.Судебные искиОдна из загадок – позднее оповещение о катастрофе. Аппарат пропал утром 18 июня, примерно через полтора часа после начала погружения. А OceanGate обратилась в специальные службы через восемь часов, что существенно осложнило поиски.О склонности компании скрывать просчеты узнали еще в 2018-м. Тогда уволили директора по морским операциям Дэвида Лохриджа, после того как он представил руководству отчет о проблемах с безопасностью на "Титане". Речь шла о дефектах в углеродном волокне, из которого сделано судно. На большой глубине это чревато катастрофой.В OceanGate заверяли: система собственной разработки, основанная на акустическом мониторинге волокон, заблаговременно сообщит об опасности, и экипаж успеет всплыть. Лохридж парировал: предупреждение может поступить лишь за миллисекунды до аварии. Настаивал на дополнительных испытаниях. Ему отказали. И в тот же день выставили за дверь. Обе стороны обратились в суд, но дело быстро урегулировали.Позднее супружеская пара бизнесменов Марк и Шэрон Хейгл обвинила Раша в обмане: он продал им погружение на дно океана, но не оказал услугу."Неприлично безопасная"В OceanGate из принципа отказались оформлять сертификацию подлодки в надзорном ведомстве. Объясняли так: "Подавляющее большинство морских (и авиационных) происшествий – результат ошибки оператора, а не механической неисправности. Классификация судна не устраняет операционные риски".Обещали обеспечить безопасность за счет "постоянных целеустремленных усилий и целенаправленной корпоративной культуры", которые "не оцениваются при классификации".После серии успешных экспедиций, в том числе на глубину четыре тысячи метров, в 2020-м "Титан" стал показывать "признаки циклической усталости", признавал Раш. Из-за этого рекомендуемую глубину ограничили тремя тысячами. "Титаник" лежит на 3800.По данным СМИ, корпус судна "либо отремонтировали, либо перестроили" две компании из аэрокосмической отрасли. В конце 2021-го батискаф впервые спустился к обломкам "Титаника".Однако, по сообщению издания TechCrunch со ссылкой на "источник, близкий к компании", с 2018-го в аппарате "мало что изменилось".Раш создал OceanGate, чтобы доказать: погружение на дно моря может быть более доступным и безопасным, чем принято считать. Хотел построить подводный аналог SpaceX – коммерческую структуру, которая успешно действует в сфере, ранее практически монопольно занятой государством.Искатели внеземного разумаЗагадочные и неоднозначные биографии погибших дают обильную пищу для конспирологов. У некоторых из экипажа – связи в военной среде. Наржеоле (77 лет) ранее возглавлял подводное подразделение ВМС Франции. Раш (61 год) участвовал в разработке F-15 и противоспутниковых ракетных программ.О британском миллиардере Хэмише Хардинге (58 лет) известно немного. Считается, что состояние в миллиард долларов владелец компании Action Aviation сколотил на торговле бизнес-джетами. Однако подробностей о его деятельности до 2017-го в открытых источниках почти нет. В Сети предполагают: Хардинг связан с британской разведкой.В последние годы он ставил рекорды. На бизнес-джете Gulfstream G650 совершил самое быстрое в истории кругосветное путешествие через оба полюса Земли. Преодолел наибольшую дистанцию в глубочайшей части океана – Марианской впадине – и дольше всех оставался на такой глубине. Кроме этого, несколько раз бывал на Южном полюсе. Летал в космос на корабле Blue Origin.Представитель богатейшей семьи Пакистана Шахзада Давуд (48 лет, состояние – восемь миллиардов долларов) известен как инвестор и филантроп. Вкладывал деньги в благотворительные фонды. Входил в правление Института SETI – некоммерческой организации, занимающейся поиском внеземного разума. Сыну Сулеману, погибшему вместе с ним, было 19."Такие названия давать нельзя"В этой трагедии много совпадений с катастрофой самого "Титаника". В 1898-м, за 14 лет до знаменитого крушения, вышел роман американского писателя Моргана Робертсона "Тщетность". Там описана гибель океанского лайнера под названием "Титан" от столкновения с айсбергом правым бортом.Также выяснилось, что супруга Раша Венди – праправнучка пассажиров "Титаника" Исидора и Иды Штраус, показанных в фильме Джеймса Кэмерона. У Иды была возможность сесть в спасательную шлюпку, но она осталась с мужем на гибнущем судне.Еще одна параллель – разрыв между бедными и богатыми. "Титаник" был символом классового расслоения: сверхдорогие каюты первого класса и двухэтажные "нары" третьего. По некоторым данным, пассажирам-беднякам во время катастрофы перекрывали пути к эвакуации (что также отражено в оскароносной картине).Продавая услуги миллиардерам, Раш опасно заигрывал с историей. Так, билеты на первые рейсы стоили как самый роскошный люкс на трансатлантическом пароходе с поправкой на инфляцию. В конечном итоге цена выросла до 250 тысяч долларов.После исчезновения "Титана" в Сети разошлась карикатура: тонет аппарат с миллиардерами – на спасение отправляют целую флотилию, терпит бедствие судно с сотнями мигрантов – страны так называемого первого мира закрывают границы.По мнению Шигина, излишнее внимание к "Титанику" порочно по своей сути. "По всем законам это братская могила. Там погибли многие. И превращать это в шоу – рыться там, брать какие-то сувениры – запрещено международными соглашениями", – подчеркивает офицер флота.Однако, добавляет он, в данном случае на это смотрели сквозь пальцы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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