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Синоптики рассказали о погоде в Грузии на воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Грузии на воскресенье

ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Погода с воскресенья, 25 июня, в большинстве районов Грузии прояснится, сообщает Национальное агентство окружающей среды. 24.06.2023, Sputnik Грузия

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Погода с воскресенья, 25 июня, в большинстве районов Грузии прояснится, сообщает Национальное агентство окружающей среды.Уже 25 и 26 июня по стране ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха прогреется до 28-33 градусов тепла.В Тбилиси температура воздуха прогреется до 29-31 градуса тепла: будет преимущественно ясная погода (вероятность осадков 2-3 %), обещают синоптики.Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, а днем поднимется максимум до 30 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:39.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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