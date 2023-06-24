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Ушел из жизни грузинский хореограф Гелоди Поцхишвили

Ушел из жизни грузинский хореограф Гелоди Поцхишвили

Выдающийся балетмейстер 60 лет служил грузинскому искусству 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Ушел из жизни известный хореограф и балетмейстер Гелоди Поцхишвили – артист прослужил грузинскому искусству 60 лет, говорится в сообщении Министерства культуры, спорта и дел молодежи страны.Ведомство выражает соболезнования в связи с кончиной балетмейстера. "Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии с благодарностью чтит память Гелоди Поцхишвили и его вклад в культуру страны", – говорится в письме ведомства.Гелоди Поцхишвили в разные годы работал во многих грузинских хореографических ансамблях и ставил танцевальные номера на основе произведений известных грузинских композиторов. Поцхишвили был танцором Государственного академического ансамбля народного танца Грузии "Сухишвили" и Государственной филармонии Грузии. В 1965 году он основал танцевальный квартет "Долури". С 1993 года – главный хореограф филармонии, в 1994-1999 годах был ее главным балетмейстером. Гелоди Поцхишвили основал ансамбль танцевальный ансамбль "Метехи" при Государственной филармонии Грузии и одноименную детскую студию. В 1989 году учредил Ассоциацию "Шоу" и спортивных зрелищ в Тбилисском дворце спорта. С 1997 года – заведующий отделением Союза хореографов Грузии. Достижения Гелоди Поцхишвили были отмечены многими наградами и премиями. Среди них Орден Почета Грузии за вклад в развитие грузинской хореографии, Почетная грамота Верховного Совета Абхазии, Орден Рыцаря Грузинского хореографического союза и другие. В 2016 году за вклад в развитие грузинской культуры Поцхишвили получил награду министерства культуры – "Жрец искусств". В связи с 60-летием работы балетмейстера на сцене в апреле этого года при поддержке Министерства культуры и мэрии Тбилиси в концертном зале Тбилиси был проведен творческий вечер Гелодо Поцхишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, тбилиси, кто ушел из жизни в 2023 году?