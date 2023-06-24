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В храме в центре Тбилиси избили сторожа – заявление Патриархии

В храме в центре Тбилиси избили сторожа – заявление Патриархии

В последнее время агрессивное отношение к церкви с разных сторон вызывало неоднозначные результаты в обществе, говорится в заявлении 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T12:37+0400

2023-06-24T12:37+0400

2023-06-24T12:37+0400

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ТБИЛИСИ, 24 июн — Sputnik. Патриархия Грузии сделала заявление в связи с избиением сторожа Кашветского храма на проспекте Руставели в Тбилиси, отметив, что участились факты, когда отдельные лица оскверняют святыни, сквернословят или физически оскорбляют служителей церкви, сообщает Первый канал. По информации Патриархии, в среду, 21 июня, в 07:30 часов во двор храма Кашвети вошел молодой человек, требовавший открыть дверь храма. В это время на месте находился лишь сторож Гоча Чичиашвили, который попытался вывести его на улицу. После случившегося сотрудники полиции задержали молодого человека, а пострадавшему сторожу вызвали скорую. В результате полученных травм сторожа пришлось госпитализировать в Нейрохирургический центр имени Ингороква. Как заявили в Патриархии, в последнее время агрессивное отношение к церкви с разных сторон вызывало неоднозначные результаты в обществе. Для некоторых лиц такая негативная политика стала основанием для поощрения агрессии и неуважения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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