https://sputnik-georgia.ru/20230624/v-stolitse-gruzii-proshla-aktsiya-protiv-osvobozhdeniya-niki-gvaramiya---video-278918732.html
В столице Грузии прошла акция против освобождения Ники Гварамия – видео
В столице Грузии прошла акция против освобождения Ники Гварамия – видео
У резиденции президента Грузии в Тбилиси состоялась акция протеста. Собравшиеся выступали против решения Саломе Зурабишвили помиловать основателя телеканала... 24.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-24T14:24+0400
2023-06-24T14:24+0400
2023-06-24T14:45+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
ника гварамия
акции протеста
саломе зурабишвили
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Основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сразу после освобождения заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании не ради него, а ради страны.Заявление о помиловании президент сделала вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, ника гварамия, акции протеста, саломе зурабишвили , видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, ника гварамия, акции протеста, саломе зурабишвили , видео
В столице Грузии прошла акция против освобождения Ники Гварамия – видео
14:24 24.06.2023 (обновлено: 14:45 24.06.2023)
У резиденции президента Грузии в Тбилиси состоялась акция протеста. Собравшиеся выступали против решения Саломе Зурабишвили помиловать основателя телеканала "Мтавари Архи" Нику Гварамия.
Основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сразу после освобождения заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании не ради него, а ради страны.
Заявление о помиловании президент сделала вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".