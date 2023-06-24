https://sputnik-georgia.ru/20230624/v-stolitse-gruzii-proshla-aktsiya-protiv-osvobozhdeniya-niki-gvaramiya---video-278918732.html

В столице Грузии прошла акция против освобождения Ники Гварамия – видео

В столице Грузии прошла акция против освобождения Ники Гварамия – видео

У резиденции президента Грузии в Тбилиси состоялась акция протеста. Собравшиеся выступали против решения Саломе Зурабишвили помиловать основателя телеканала... 24.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-24T14:24+0400

2023-06-24T14:24+0400

2023-06-24T14:45+0400

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

ника гварамия

акции протеста

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/18/278920123_0:0:2359:1327_1920x0_80_0_0_df244612f2804ca7d3836eea07533cee.png

Основатель и гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ника Гварамия сразу после освобождения заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании не ради него, а ради страны.Заявление о помиловании президент сделала вскоре после устного доклада Еврокомиссии о том, каких успехов достигла Грузия в процессе выполнения 12 условий для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В промежуточной оценке сказано, что никакого прогресса нет в направлении "плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, ника гварамия, акции протеста, саломе зурабишвили , видео