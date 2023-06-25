https://sputnik-georgia.ru/20230625/gruzinskie-vina-predstavili-v-yuzhnoy-koree-278918065.html

Грузинские вина представили в Южной Корее

Грузинские вина представили в Южной Корее

Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T11:40+0400

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2023-06-25T11:40+0400

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грузинское вино

грузинское вино

виноделие

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Четырнадцать винных компаний Грузии представили свою продукцию на Международной выставке вина и спиртных напитков Seoul International Wine & Spirits Expo 2023, которая прошла в Сеуле. Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе. Грузия приняла в ней участие в третий раз. По оценке участвующих в выставке грузинских виноделов, Южная Корея, наряду с Китаем и Японией, является перспективным рынком для грузинского вина, где особый интерес проявляют к грузинским красным винам, а также винам, выдержанных в квеври (глиняный кувшин). Первая презентация грузинского вина Seoul International Wine & Spirits Expo состоялась в 2015 году. При поддержке Национального агентства вина грузинские виноделы участвовали в выставке в 2019 и 2022 годах. Изначально в выставке участвовало семь компаний, в этом году эта цифра удвоилась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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южная корея, экономика, сеул, новости, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие