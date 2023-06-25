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Грузинские вина представили в Южной Корее
Грузинские вина представили в Южной Корее
Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T11:40+0400
2023-06-25T11:40+0400
2023-06-25T11:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Четырнадцать винных компаний Грузии представили свою продукцию на Международной выставке вина и спиртных напитков Seoul International Wine & Spirits Expo 2023, которая прошла в Сеуле. Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе. Грузия приняла в ней участие в третий раз. По оценке участвующих в выставке грузинских виноделов, Южная Корея, наряду с Китаем и Японией, является перспективным рынком для грузинского вина, где особый интерес проявляют к грузинским красным винам, а также винам, выдержанных в квеври (глиняный кувшин). Первая презентация грузинского вина Seoul International Wine & Spirits Expo состоялась в 2015 году. При поддержке Национального агентства вина грузинские виноделы участвовали в выставке в 2019 и 2022 годах. Изначально в выставке участвовало семь компаний, в этом году эта цифра удвоилась. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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южная корея, экономика, сеул, новости, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
южная корея, экономика, сеул, новости, грузия, вино и виноделие грузии, грузинское вино, грузинское вино, виноделие
Грузинские вина представили в Южной Корее
Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Четырнадцать винных компаний Грузии представили свою продукцию на Международной выставке вина и спиртных напитков Seoul International Wine & Spirits Expo 2023, которая прошла в Сеуле.
Seoul International Wine & Spirits Expo – одно из крупнейших ежегодных событий в области вина и спиртных напитков в Азиатском регионе. Грузия приняла в ней участие в третий раз.
"Несмотря на то, что за последние 10 лет экспорт грузинского вина интенсивно растет в десятки стран мира, мы продолжаем работать в направлении поиска новых стабильных и перспективных рынков. И считаем, что южнокорейский рынок – один из них", – сказал замглавы Минсельхоза Грузии Юрий Нозадзе.
По оценке участвующих в выставке грузинских виноделов, Южная Корея, наряду с Китаем и Японией, является перспективным рынком для грузинского вина, где особый интерес проявляют к грузинским красным винам, а также винам, выдержанных в квеври (глиняный кувшин).
Первая презентация грузинского вина Seoul International Wine & Spirits Expo состоялась в 2015 году.
При поддержке Национального агентства вина грузинские виноделы участвовали в выставке в 2019 и 2022 годах. Изначально в выставке участвовало семь компаний, в этом году эта цифра удвоилась.