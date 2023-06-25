https://sputnik-georgia.ru/20230625/gruzinskiy-matador-oderzhal-14-pobedu-v-turnire-ufc-278934309.html

Грузинский "Матадор" одержал 14 победу в турнире UFC

Грузинский "Матадор" одержал 14 победу в турнире UFC

Илья Топурия пока не потерпел ни одного поражения на профессиональном уровне в ММА 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T15:30+0400

2023-06-25T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Грузинский боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Илья Топурия, занимающий девятое место в полулегком весе, единогласным решением судей победил 38-летнего американца Джоша Эммета. На следующей неделе Топурия, которого называют "Матадором", войдет в пятерку лучших бойцов в полулегком весе. Это еще больше приблизит его к чемпионскому матчу. Бой в Джексонвилле стал главным событием турнира UFC. 26-летний Топурия получил преимущество в начале боя и выиграл все пять раундов. В начале последнего, пятого раунда врач оценил состояние здоровья 38-летнего Джоша Эммета, у него было серьезное повреждение глаза, но американцу разрешили продолжить бой. Илья Топурия пока не потерпел ни одного поражения на профессиональном уровне в ММА. На его счету 14 побед (четыре нокаутом), в том числе пять в лиге Даны Уайта. El Matador до перехода в UFC выступал в Cage Warriors, Brave CF, Mix Fight Events.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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