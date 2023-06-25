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Как Лавров прокомментировал заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ
Как Лавров прокомментировал заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, высказался по поводу последних заявлений президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира... 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T23:25+0400
2023-06-25T23:25+0400
2023-06-25T23:53+0400
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу заявления президента США Джо Байдена о том, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия "реальна"."Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит... Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", – сказал Лавров.Слова Зеленского о том, что мир найдет способ "лишить жизни" президента России Владимира Путина, если он не прекратит "угрожать ядерным оружием", глава МИД назвал "еще более бурным потоком сознания".
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видео, россия, лавров, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский, мультимедиа, видео
видео, россия, лавров, сергей лавров, джо байден, владимир зеленский, мультимедиа, видео
Как Лавров прокомментировал заявления Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ
23:25 25.06.2023 (обновлено: 23:53 25.06.2023)
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, высказался по поводу последних заявлений президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высказался по поводу заявления президента США Джо Байдена о том, что угроза применения Россией тактического ядерного оружия "реальна".
"Мне трудно комментировать то, что президент США в последнее время говорит... Я бы сейчас не стал придавать слишком большого значения словесным эскападам, не имеющим под собой никакого фундамента", – сказал Лавров.
Слова Зеленского о том, что мир найдет способ "лишить жизни" президента России Владимира Путина, если он не прекратит "угрожать ядерным оружием", глава МИД назвал "еще более бурным потоком сознания".