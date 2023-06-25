https://sputnik-georgia.ru/20230625/lukashenko-v-roli-peregovorschika-plan-marshalla-po-ukrainski-i-provaly-vsu-278941333.html

Лукашенко в роли переговорщика, "план Маршалла" по-украински и провалы ВСУ

Лукашенко в роли переговорщика, "план Маршалла" по-украински и провалы ВСУ

Смотрите в видео, что думает российский эксперт и политолог Армен Гаспарян по поводу ситуации с ЧВК "Вагнер", действиях Евгения Пригожина и роли Александра... 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T23:17+0400

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видео

мультимедиа

россия

армен гаспарян

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Накануне глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке продвижения бойцов его группы по территории РФ.Сообщается, что "на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер". Позже пресс-служба Пригожина заявила, что бойцы ЧВК "Вагнер" разворачивают свои колонны и уходят обратно в полевые лагеря.

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видео, мультимедиа, россия, армен гаспарян, видео