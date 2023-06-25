https://sputnik-georgia.ru/20230625/pochemu-vyrastet-tarif-na-taksi-v-rossii---rassledovanie-smi-278938356.html

Почему вырастет тариф на такси в России – расследование СМИ

Почему вырастет тариф на такси в России – расследование СМИ

Рынок услуг такси может значительно сократиться, потому что сейчас лицензия на пассажирские перевозки имеется в среднем лишь у одного из пяти таксистов 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T20:11+0400

2023-06-25T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Цены на такси в России могут вырасти в несколько раз из-за новых правил, пишет газета "Известия"."Законопроект, принятый в первом чтении, предполагает введение штрафов за передачу заказов водителям, которые не имеют права осуществлять перевозки", – говорится в публикации.В статье отмечается, что для физических лиц штраф составит до трех тысяч рублей, для юридических – до 200 тысяч, и в итоге это может отразиться на стоимости поездок.По мнению эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, из-за новых правил цены на такси могут вырасти в пять раз, а гендиректор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев полагает, что поездки подорожают как минимум вдвое.Законопроект, который Госдума приняла в первом чтении 21 июня, вводит административную ответственность за нарушение порядка обработки информации о заказе легкового такси, в том числе за передачу заказа водителям без лицензии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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