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Правящая партия Греции побеждает на парламентских выборах в Греции – экзит-поллы

Правящая партия Греции побеждает на парламентских выборах в Греции – экзит-поллы

Партия Мицотакиса получает абсолютное большинство в парламенте и может сформировать однопартийное правительство 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T21:24+0400

2023-06-25T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Правящая партия "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса побеждает на парламентских выборах в Греции с отрывом в более 20 процентных пунктов от ближайшего соперника, свидетельствуют данные шести экзит-поллов, опубликованные телеканалами сразу после закрытия избирательных участков. Согласно данным экзит-поллов, партия Мицотакиса получает абсолютное большинство в парламенте и может сформировать однопартийное правительство.В парламент проходит новая партия – крайне правая "Спартиаты" – от 4,0 до 6,0% голосов, свидетельствуют экзит-поллы. Правое "Греческое решение" ("Эллиники лиси") Кириакоса Велопулоса набирает 2,3-4,3% при трехпроцентном барьере. Столько же получает правое движение "Ники" ("Победа"). На границе проходного барьера в 3% находятся партия "Курс свободы" экс-спикера парламента Зои Константопулу (2,0-4,0%) и партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса также получает 2,0-4,0%, свидетельствуют экзит-поллы. На майских выборах трехпроцентный барьер преодолели пять партий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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