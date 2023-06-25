https://sputnik-georgia.ru/20230625/predstaviteli-mid-armenii-i-gruzii-proveli-politicheskie-konsultatsii-v-erevane-278930764.html

Представители МИД Армении и Грузии провели политические консультации в Ереване

Представители МИД Армении и Грузии провели политические консультации в Ереване

Участники встречи рассмотрели проблемы региональной безопасности и вопросы по укреплению экономических, культурных, образовательных связей 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T10:35+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Политические консультации министерств иностранных дел Армении и Грузии состоялись в Ереване. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщил Sputnik Армения.Как сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, обсуждения прошли 22 июня под руководством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и первого замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия.Стороны подчеркнули динамично развивающиеся добрососедские отношения, поговорили о взаимных контактах. Дипломаты выразили готовность приложить усилия для углубления двусторонних отношений.Отношения Армении и Грузии могут стать "пилотным проектом" добрососедства – депутат >>Отмечается, что участники встречи рассмотрели проблемы региональной безопасности, вопросы по укреплению экономических, культурных, образовательных связей, сотрудничество в международных организациях, реформирование правового поля.Замглавы МИД Армении проинформировал грузинскую сторону об агрессивных действиях Азербайджана, предпринимаемых в последние дни и подрывающих стабильность на Южном Кавказе. Была подчеркнута важность скорейших действий для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, армения, мид грузии, мид армении, грузино-армянские отношения