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Представители МИД Армении и Грузии провели политические консультации в Ереване
Представители МИД Армении и Грузии провели политические консультации в Ереване
Участники встречи рассмотрели проблемы региональной безопасности и вопросы по укреплению экономических, культурных, образовательных связей 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T10:35+0400
2023-06-25T10:35+0400
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Политические консультации министерств иностранных дел Армении и Грузии состоялись в Ереване. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщил Sputnik Армения.Как сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, обсуждения прошли 22 июня под руководством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и первого замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия.Стороны подчеркнули динамично развивающиеся добрососедские отношения, поговорили о взаимных контактах. Дипломаты выразили готовность приложить усилия для углубления двусторонних отношений.Отношения Армении и Грузии могут стать "пилотным проектом" добрососедства – депутат >>Отмечается, что участники встречи рассмотрели проблемы региональной безопасности, вопросы по укреплению экономических, культурных, образовательных связей, сотрудничество в международных организациях, реформирование правового поля.Замглавы МИД Армении проинформировал грузинскую сторону об агрессивных действиях Азербайджана, предпринимаемых в последние дни и подрывающих стабильность на Южном Кавказе. Была подчеркнута важность скорейших действий для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, армения, мид грузии, мид армении, грузино-армянские отношения
грузия, новости, политика, армения, мид грузии, мид армении, грузино-армянские отношения
Представители МИД Армении и Грузии провели политические консультации в Ереване
10:35 25.06.2023 (обновлено: 11:03 25.06.2023)
Участники встречи рассмотрели проблемы региональной безопасности и вопросы по укреплению экономических, культурных, образовательных связей
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik.
Политические консультации министерств иностранных дел Армении и Грузии состоялись в Ереване. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, сообщил Sputnik Армения
.
Как сообщает в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, обсуждения прошли 22 июня под руководством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и первого замглавы МИД Грузии Лаши Дарсалия.
Стороны подчеркнули динамично развивающиеся добрососедские отношения, поговорили о взаимных контактах. Дипломаты выразили готовность приложить усилия для углубления двусторонних отношений.
Отмечается, что участники встречи рассмотрели проблемы региональной безопасности, вопросы по укреплению экономических, культурных, образовательных связей, сотрудничество в международных организациях, реформирование правового поля.
Замглавы МИД Армении проинформировал грузинскую сторону об агрессивных действиях Азербайджана, предпринимаемых в последние дни и подрывающих стабильность на Южном Кавказе. Была подчеркнута важность скорейших действий для преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе.