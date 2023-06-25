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Результаты первого игрового дня 2 тура чемпионата Европы по футболу U21

Результаты первого игрового дня 2 тура чемпионата Европы по футболу U21

На молодежном чемпионате Европе начался второй тур, матчи были сыграны в двух группах в Грузии и Румынии 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T09:36+0400

2023-06-25T09:36+0400

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Группа A Грузия U21 2 – 2 Бельгия U21 Матч проходил на стадионе Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси.На 15 минуте встречи после навеса в штрафную Астера Вранска гол забил Максим Де Кюйпер (0-1). Второй гол получился в похожей манере. В этот раз уже Максим Де Кюйпер ассистировал, а Ларжи Рамазани ударом головой отправил мяч в сетку (0-2) – 38 минута. Сборная Грузия забила свой первый гол на 51 минуте. Гиорги Гочолейшвили отметился передачей, а Георгий Цитаишвили классным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание (1-2). На 87 минуте грузины сравняли счет,. Ираклий Азаров сделал заброс в штрафную, на который расторопней всех среагировал Гиорги Гуляшвили, установив окончательный счет – 2-2. Португалия U21 1 – 1 Нидерланды U21 На стадион им. Михаила Месхи встречались два соперника сборной Грузии по группе – матч закономерно закончился вничью. На 20 минуте с передачи Педру Нету счет открыл Андре Алмейда (1-0). Сборная Нидерландов отыгралась на 78 минуте: Вутер Бюргер отдает, Брайан Бробби забивает. Счет 1-1. Группа B Румыния U21 0 – 1 Украина U21 Румыны в родных стенах встречались с украинцами. Матч получился напряженным, с обоюдной борьбой на всех участках поля, исход решил один гол. На 89 минуте, когда игра близилась к нулевой ничье, в свои ворота мяч отправил Виктор Дикан. Сборная Украины повела – 0-1. В добавленное арбитром время на 92 минуте Владислав Ванат получил прямую красную карточку. Испания U21 1 – 0 Хорватия U21 На стадионе Суребет Арена в Бухаресте проходил заключительный матч первого игрового дня чемпионата Европы U21. Испанцы открыли счет уже на 1 минуте встречи, после передачи Серхио Гомеса отличился Абель Руис. Этот гол стал единственным в игре. Счет 1-0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, молодежный чемпионат европы по дзюдо