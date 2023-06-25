https://sputnik-georgia.ru/20230625/rezultaty-pervogo-igrovogo-dnya-2-tura-chempionata-evropy-po-futbolu-u21-278929553.html
Результаты первого игрового дня 2 тура чемпионата Европы по футболу U21
Результаты первого игрового дня 2 тура чемпионата Европы по футболу U21
На молодежном чемпионате Европе начался второй тур, матчи были сыграны в двух группах в Грузии и Румынии 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T09:36+0400
2023-06-25T09:36+0400
2023-06-25T10:59+0400
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Группа A Грузия U21 2 – 2 Бельгия U21 Матч проходил на стадионе Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси.На 15 минуте встречи после навеса в штрафную Астера Вранска гол забил Максим Де Кюйпер (0-1). Второй гол получился в похожей манере. В этот раз уже Максим Де Кюйпер ассистировал, а Ларжи Рамазани ударом головой отправил мяч в сетку (0-2) – 38 минута. Сборная Грузия забила свой первый гол на 51 минуте. Гиорги Гочолейшвили отметился передачей, а Георгий Цитаишвили классным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание (1-2). На 87 минуте грузины сравняли счет,. Ираклий Азаров сделал заброс в штрафную, на который расторопней всех среагировал Гиорги Гуляшвили, установив окончательный счет – 2-2. Португалия U21 1 – 1 Нидерланды U21 На стадион им. Михаила Месхи встречались два соперника сборной Грузии по группе – матч закономерно закончился вничью. На 20 минуте с передачи Педру Нету счет открыл Андре Алмейда (1-0). Сборная Нидерландов отыгралась на 78 минуте: Вутер Бюргер отдает, Брайан Бробби забивает. Счет 1-1. Группа B Румыния U21 0 – 1 Украина U21 Румыны в родных стенах встречались с украинцами. Матч получился напряженным, с обоюдной борьбой на всех участках поля, исход решил один гол. На 89 минуте, когда игра близилась к нулевой ничье, в свои ворота мяч отправил Виктор Дикан. Сборная Украины повела – 0-1. В добавленное арбитром время на 92 минуте Владислав Ванат получил прямую красную карточку. Испания U21 1 – 0 Хорватия U21 На стадионе Суребет Арена в Бухаресте проходил заключительный матч первого игрового дня чемпионата Европы U21. Испанцы открыли счет уже на 1 минуте встречи, после передачи Серхио Гомеса отличился Абель Руис. Этот гол стал единственным в игре. Счет 1-0.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, молодежный чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, молодежный чемпионат европы по дзюдо
Результаты первого игрового дня 2 тура чемпионата Европы по футболу U21
09:36 25.06.2023 (обновлено: 10:59 25.06.2023)
На молодежном чемпионате Европе начался второй тур, матчи были сыграны в двух группах в Грузии и Румынии
Группа A
Грузия U21 2 – 2 Бельгия U21
Матч проходил на стадионе Динамо-Арена им. Бориса Пайчадзе в Тбилиси.
На 15 минуте встречи после навеса в штрафную Астера Вранска гол забил Максим Де Кюйпер (0-1).
Второй гол получился в похожей манере. В этот раз уже Максим Де Кюйпер ассистировал, а Ларжи Рамазани ударом головой отправил мяч в сетку (0-2) – 38 минута.
Сборная Грузия забила свой первый гол на 51 минуте. Гиорги Гочолейшвили отметился передачей, а Георгий Цитаишвили классным ударом из-за пределов штрафной сократил отставание (1-2).
На 87 минуте грузины сравняли счет,. Ираклий Азаров сделал заброс в штрафную, на который расторопней всех среагировал Гиорги Гуляшвили, установив окончательный счет – 2-2.
Португалия U21 1 – 1 Нидерланды U21
На стадион им. Михаила Месхи встречались два соперника сборной Грузии по группе – матч закономерно закончился вничью.
На 20 минуте с передачи Педру Нету счет открыл Андре Алмейда (1-0).
Сборная Нидерландов отыгралась на 78 минуте: Вутер Бюргер отдает, Брайан Бробби забивает. Счет 1-1.
Положение команд в группе А после второго тура
Место
Сборная
Игры
Мячи
Очки
1
Грузия
2
4:2
4
2
Бельгия
2
2:2
2
3
Нидерланды
2
1:1
2
4
Португалия
2
1:3
1
Группа B
Румыния U21 0 – 1 Украина U21
Румыны в родных стенах встречались с украинцами. Матч получился напряженным, с обоюдной борьбой на всех участках поля, исход решил один гол.
На 89 минуте, когда игра близилась к нулевой ничье, в свои ворота мяч отправил Виктор Дикан. Сборная Украины повела – 0-1.
В добавленное арбитром время на 92 минуте Владислав Ванат получил прямую красную карточку.
Испания U21 1 – 0 Хорватия U21
На стадионе Суребет Арена в Бухаресте проходил заключительный матч первого игрового дня чемпионата Европы U21.
Испанцы открыли счет уже на 1 минуте встречи, после передачи Серхио Гомеса отличился Абель Руис. Этот гол стал единственным в игре. Счет 1-0.
Положение команд в группе B после второго тура
Место
Сборная
Игры
Мячи
Очки
1
Испания
2
4:0
6
2
Украина
2
3:0
6
3
Хорватия
2
0:3
0
4
Румыния
2
0:4
0