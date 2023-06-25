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В Аджарии отмечают Международный день моряка
В Аджарии отмечают Международный день моряка
Курсанты академии прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра 25.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-25T17:25+0400
2023-06-25T17:25+0400
2023-06-25T17:52+0400
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агентство морского транспорта
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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Празднование Международного дня моряка в Бутами традиционно началось торжественным шествием курсантов Военно-морской академии, сообщает Аджарское телевидение. Курсанты академии прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра. После чего 500 кадетов приняли присягу. В рамках мероприятия за особый вклад в развитие морской отрасли и за особое мужество, проявленное на море, представителям морской профессии была вручена премия отца Ильи Картозия. Агентство морского транспорта Грузии учредило награду имени архимандрита Ильи Картозия, погибшего при пожаре на Norman Atlantic в Адриатическом море. Премия ежегодно вручается морякам за исключительную храбрость на море. Отец Илья увидел женщину с маленьким ребенком и уступил им свое место на спасательном судне, а сам остался на горящем корабле. Грузия, наряду с другими морскими странами, с 2011 года отмечает Международный день моряка различными мероприятиями, главным организатором которых является Агентство морского транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, аджария, агентство морского транспорта, батумская государственная морская академия, день моряка
грузия, новости, общество, аджария, агентство морского транспорта, батумская государственная морская академия, день моряка
В Аджарии отмечают Международный день моряка
17:25 25.06.2023 (обновлено: 17:52 25.06.2023)
Курсанты академии прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра
ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Празднование Международного дня моряка в Бутами традиционно началось торжественным шествием курсантов Военно-морской академии, сообщает Аджарское телевидение.
Курсанты академии прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра. После чего 500 кадетов приняли присягу.
В рамках мероприятия за особый вклад в развитие морской отрасли и за особое мужество, проявленное на море, представителям морской профессии была вручена премия отца Ильи Картозия.
Агентство морского транспорта Грузии учредило награду имени архимандрита Ильи Картозия, погибшего при пожаре на Norman Atlantic в Адриатическом море. Премия ежегодно вручается морякам за исключительную храбрость на море.
Отец Илья увидел женщину с маленьким ребенком и уступил им свое место на спасательном судне, а сам остался на горящем корабле.
Грузия, наряду с другими морскими странами, с 2011 года отмечает Международный день моряка различными мероприятиями, главным организатором которых является Агентство морского транспорта.