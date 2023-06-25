https://sputnik-georgia.ru/20230625/v-adzharii-otmechayut-mezhdunarodnyy-den-moryaka-278936913.html

В Аджарии отмечают Международный день моряка

В Аджарии отмечают Международный день моряка

Курсанты академии прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра 25.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-25T17:25+0400

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грузия

новости

общество

аджария

агентство морского транспорта

батумская государственная морская академия

день моряка

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Празднование Международного дня моряка в Бутами традиционно началось торжественным шествием курсантов Военно-морской академии, сообщает Аджарское телевидение. Курсанты академии прошлись маршем по улице Руставели к пристани в сопровождении оркестра. После чего 500 кадетов приняли присягу. В рамках мероприятия за особый вклад в развитие морской отрасли и за особое мужество, проявленное на море, представителям морской профессии была вручена премия отца Ильи Картозия. Агентство морского транспорта Грузии учредило награду имени архимандрита Ильи Картозия, погибшего при пожаре на Norman Atlantic в Адриатическом море. Премия ежегодно вручается морякам за исключительную храбрость на море. Отец Илья увидел женщину с маленьким ребенком и уступил им свое место на спасательном судне, а сам остался на горящем корабле. Грузия, наряду с другими морскими странами, с 2011 года отмечает Международный день моряка различными мероприятиями, главным организатором которых является Агентство морского транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, аджария, агентство морского транспорта, батумская государственная морская академия, день моряка