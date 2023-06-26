https://sputnik-georgia.ru/20230626/egor-yakovlev-o-plane-goloda-natsistov-i-priznanii-genotsida-sovetskogo-naroda-278969304.html

Егор Яковлев о "плане голода" нацистов и признании геноцида советского народа

Егор Яковлев о "плане голода" нацистов и признании геноцида советского народа

Сегодня во многих регионах России проходят судебные заседания, целью которых является признание событий времен Великой Отечественной войны геноцидом советского... 26.06.2023, Sputnik Грузия

2023-06-26T16:04+0400

2023-06-26T16:04+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев. Почему эти процессы проходят именно сейчас? Что такое геноцид и почему действия нацистов на советской земле подходят именно под это определение? К каким последствиям могла привести реализация немецкого "плана голода"? Обо всем этом смотрите в видео.

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