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Егор Яковлев о "плане голода" нацистов и признании геноцида советского народа
Егор Яковлев о "плане голода" нацистов и признании геноцида советского народа
Сегодня во многих регионах России проходят судебные заседания, целью которых является признание событий времен Великой Отечественной войны геноцидом советского... 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T16:04+0400
2023-06-26T16:04+0400
2023-06-26T16:04+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев. Почему эти процессы проходят именно сейчас? Что такое геноцид и почему действия нацистов на советской земле подходят именно под это определение? К каким последствиям могла привести реализация немецкого "плана голода"? Обо всем этом смотрите в видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, видео
Егор Яковлев о "плане голода" нацистов и признании геноцида советского народа
Сегодня во многих регионах России проходят судебные заседания, целью которых является признание событий времен Великой Отечественной войны геноцидом советского народа со стороны нацистов.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал директор научно-исследовательского фонда "Цифровая история" Егор Яковлев.
Почему эти процессы проходят именно сейчас? Что такое геноцид и почему действия нацистов на советской земле подходят именно под это определение? К каким последствиям могла привести реализация немецкого "плана голода"? Обо всем этом смотрите в видео.