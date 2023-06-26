https://sputnik-georgia.ru/20230626/evgeniy-primakov-o-relokantakh-kvotakh-na-obuchenie-i-karte-sootechestvennika---video-278975104.html

Евгений Примаков о релокантах, квотах на обучение и карте соотечественника – видео

Евгений Примаков о релокантах, квотах на обучение и карте соотечественника – видео

На канале "Sputnik на русском" большое эксклюзивное интервью с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. 26.06.2023, Sputnik Грузия

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видео

россия

евгений примаков

мультимедиа

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С Евгением Примаковым ведущий канала обсудил работу агентства в странах ближнего зарубежья, возможностях обучения в России и репатриацию соотечественников. Какие проекты Россотрудничество делает на постсоветском пространстве? Повысят ли количество квот на обучение в России для иностранцев? Что такое электронная карта соотечественника и как она будет работать? И почему важно возвращать релокантов домой? Смотрите видео.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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