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Евгений Примаков о релокантах, квотах на обучение и карте соотечественника – видео
Евгений Примаков о релокантах, квотах на обучение и карте соотечественника – видео
На канале "Sputnik на русском" большое эксклюзивное интервью с главой Россотрудничества Евгением Примаковым. 26.06.2023, Sputnik Грузия
2023-06-26T20:00+0400
2023-06-26T20:00+0400
2023-06-26T20:01+0400
видео
россия
евгений примаков
мультимедиа
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С Евгением Примаковым ведущий канала обсудил работу агентства в странах ближнего зарубежья, возможностях обучения в России и репатриацию соотечественников. Какие проекты Россотрудничество делает на постсоветском пространстве? Повысят ли количество квот на обучение в России для иностранцев? Что такое электронная карта соотечественника и как она будет работать? И почему важно возвращать релокантов домой? Смотрите видео.
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видео, россия, евгений примаков, мультимедиа, видео
видео, россия, евгений примаков, мультимедиа, видео
Евгений Примаков о релокантах, квотах на обучение и карте соотечественника – видео
20:00 26.06.2023 (обновлено: 20:01 26.06.2023)
На канале "Sputnik на русском" большое эксклюзивное интервью с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.
С Евгением Примаковым ведущий канала обсудил работу агентства в странах ближнего зарубежья, возможностях обучения в России и репатриацию соотечественников.
Какие проекты Россотрудничество делает на постсоветском пространстве? Повысят ли количество квот на обучение в России для иностранцев? Что такое электронная карта соотечественника и как она будет работать? И почему важно возвращать релокантов домой? Смотрите видео.